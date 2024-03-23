將軍澳「迷幻星光徑」計劃增至15米長　方國珊：打卡真心幾浪漫

將軍澳灣畔徑正進行工程打造的「迷幻星光徑」，目前鋪設夜光螢石測試，西貢區議員方國珊今日（23日）在其facebook專頁表示，若測試效果良好，該條「星光徑」的發光範圍擬增至15米長、造價數萬元，她更大推街坊來打卡稱：「真心幾浪漫！」



將軍澳灣畔徑正進行工程打造的「迷幻星光徑」，目前鋪設夜光螢石測試，西貢區議員方國珊今日（23日）在其facebook專頁表示，若測試效果良好，該條「星光徑」的發光範圍擬增至15米長、造價數萬元。(圖片來源：Ken Sir)

將軍澳灣畔徑其中一段行人小徑，正由民政處打造「迷幻星光徑」早前曝光，夜間會閃耀出光芒，營造腳踏星河效果，引來區內居民關注。西貢區議員方國珊在其Facebook專頁稱，其中一段約3米長的灣畔徑完成鋪設夜光螢石，以測試夜間效果，稍後會在原地加長至7米 ，如測試效果良好，計劃會鋪設多約8米，即增至15米長，整體成本約數萬元。

方國珊又指，「迷幻星光徑」只計劃設在灣畔徑，暫無計劃於區內其他地方打造更多星光徑，而承辦商把物料用塗膠鋪設穩妥，就像平日在馬路上鋪鋼沙般，市民可安心來打卡。方國珊稱：「歡迎各位街坊來灣畔徑打卡，真心幾浪漫㗎，嫁入社區都心動。」

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