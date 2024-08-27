強拍條例小業主支援中心今投入服務　提供免費初步諮詢及服務轉介

強拍條例小業主支援中心今日（27日）投入服務，為小業主提供支援服務，包括以講座形式免費為小業主提供初步專業諮詢、免費提供法律和估價專業服務轉介、情緒輔導以及尋找替代居所等服務。



中心亦會促進和鼓勵小業主以調解代替訴訟，提供認可調解員的名單，並資助小業主參與調解，同時資助小業主取得在調解會議中用作參考的獨立第三方估值報告。如調解失敗後，小業主決定進行訴訟，中心也會免費提供訴訟時需要的法律及測量專業服務的轉介名單作參考。



強拍條例小業主支援中心今日（27日）投入服務。（發展局Facebook）

設情緒輔導及尋找替代居所等服務

強拍條例小業主支援中心今日（27/8）開始投入服務，為受《土地（為重新發展而強制售賣）條例》（第545章）影響的舊樓小業主提供支援服務，包括以講座形式免費為小業主提供初步專業諮詢；免費提供法律和估價專業服務轉介（如需進行訴訟的話）；情緒輔導以及尋找替代居所等服務。

聯絡電話 : 2156 8050

地址 : 九龍汝州西街777–783號6樓D室



強拍條例小業主支援中心會為小業主提供支援服務，包括以講座形式免費為小業主提供初步專業諮詢、免費提供法律和估價專業服務轉介、情緒輔導以及尋找替代居所等服務。（發展局Facebook）

獲得超過60位律師和約30位測量師參與

據發展局在社交平台的撰文，上述的以講座形式免費為小業主提供初步專業諮詢，至今已獲得超過60位律師和約30位測量師參與。中心也會加強地區宣傳和公眾教育，提升公眾及舊樓小業主對私人樓宇收購活動及強拍申請機制的認識。

此外，支援中心也會為小業主提供認可調解員的名單，並資助他們參與調解，期間也會資助他們取得在調解會議中用作參考的獨立第三方估值報告，以便決定是否接受申請人的收購提議還是繼續進行強拍申請的訴訟。

如小業主在調解失敗後決定進行訴訟，支援中心亦會免費向他們提供在訴訟時需要的法律及測量專業服務的轉介名單作參考。

政府也將於立法會復會後，向財委會尋求撥款為土地審裁處增加兩個首長級的常額司法職位，並盡快向財委會申請許可，由政府為貸款專項計劃作擔保，協助合資格的小業主取得銀行貸款，解決他們因聘請法律和其他專家處理強拍訴訟而引致的資金流問題。

發展局局長甯漢豪（中）出席支援中心開幕儀式。（發展局Facebook）

甯漢豪：支援中心運作完全獨立於市建局

發展局局長甯漢豪出席支援中心開幕儀式時表示，《強拍條例》修訂最快於今年12月中生效，發展局轄下的強拍條例小業主專責辦事處（專責辦事處）及由其督導的支援中心現已開始一連串有關公眾教育和宣傳工作。

她也提到，支援中心的運作完全獨立於市建局，向發展局的專責辦事處負責，定期向專責辦事處匯報運作情況及呈交工作報告；專責辦事處將負責制定有關支援服務的規章，以及支援中心的運作守則。