過渡性房屋｜房屋局9.14辦開放日　設專車往返參觀　即場接受申請

本港今年陸續有大量過渡性房屋項目推出，房屋局局長何永賢在社交平台發文表示，將於本周六（14日）舉行過渡性房屋開放日，當天將有12個營運過渡性房屋的機構設置攤位，向市民介紹不同項目的居住環境、社區服務、交通配套和生活設施等，並提供專車往返參觀，即場接受申請。



房屋局將舉行過渡性房屋開放日，當日會有12個營運過渡性房屋的機構設置攤位，並即場接受報名。（房屋局局長何永賢Facebook）

過渡性房屋開放日將於本周六（14日）在葵芳社區會堂舉行，當天12個營運過渡性房屋的機構，會向市民介紹不同項目的居住環境、社區服務、交通配套和生活設施等，並即場接受申請。而房屋局當日會提供專車，安排市民往返參觀或途徑過渡性房屋項目，有需要的市民須於現場預先登記。

專車路線包括參觀大埔「樂善村」和途徑「善樓」的路線；參觀元朗「路德會七星薈」和途徑「路德會雙魚薈」路線；參觀元朗「新田部屋」和途徑元朗牛潭尾南（真善路）項目路線；及參觀打鼓嶺「博愛昇平村」路線。

開放日詳情如下：

日期：2024年9月14日（星期六）

時間：上午11時至下午4時

地點：葵芳社區會堂（葵芳禮芳街2號）

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