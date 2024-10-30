西九周五起設沉浸式燈光裝置　一連三日伙本地、英日藝人演出

第二屆「西九音樂節」周四（10月31日)開始一連四日在西九文化區舉行，今年活動邀得英國藝術團隊Squidsoup創作巨型沉浸式藝術燈光裝置《Submergence》，裝置周五(11月1日)起每晚6時亮燈，並會有舞蹈表演，邀請到本地男子組合MIRROR成員邱士縉（Stanley）、ERROR成員肥仔等同場演出。



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第二屆「西九音樂節」周四開始一連四日在西九文化區舉行，將在該處設多個舞台，並邀得多位本地、日本、泰國歌手演出，部分為免費入場。

同場又設置了由英國藝術團隊Squidsoup創作巨型沉浸式藝術燈光裝置《Submergence》，該作品曾於比利時、荷蘭、美國、英國及阿根廷等70多個國家及地區巡迴展出，屢獲殊榮，今次是首次於香港展出。

裝置周五起一連三晚，每晚6時亮燈，並將成為大型戶外音樂舞蹈派對《HKT西九音樂節：「幻舞浮光」海濱裝置舞蹈》的舞台佈景。

該舞蹈派對由著名舞蹈總監麥秋成主理，並與本地Beatboxer DJ Heartgrey聯手，匯集City Pop、Urban、Jazz Funk、Hip Hop、踢躂舞、拉丁舞及當代芭蕾舞等不同舞種，上演街舞對決及飛躍道（Parkour），亦會有香港舞蹈團駐團舞者表演當代中國舞。

三個晚上均有藝人嘉賓加入演出，演出陣容包括MIRROR成員邱士縉（Stanley）、ERROR成員肥仔、《全民造星V》冠軍得主香胤宅等。