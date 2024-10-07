《九龍城寨》展覽懶人包｜展出日期+地點　1:1還原城寨士多/冰室

《九龍城寨之圍城》電影展將由今日起至11月中在香港國際機場展出，展覽將1:1還原電影《九龍城寨之圍城》內的理髮店、茶檔、士多、後巷等多個經典場景等大家打卡！即看內文了解詳情！



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《九龍城寨》展覽｜機場展出 12月啟德室內體驗

旅發局、機管局和文創產業發展處與《九龍城寨之圍城》電影出品方合作舉行「走進香港，走進香港電影」電影展覽，在機場展出《九龍城寨之圍城》展覽。

《九龍城寨之圍城》電影展今日起在機場展出（資料圖片）

展覽將分兩階段舉行，首階段將由即日起至11月20日，在香港國際機場接機大堂A區舉行，第二階段將再12月起移至啟德AIRSIDE商場舉行，屆時將會設沉浸式室內體驗。本頻道將會持續更新最新展覽詳情。

《九龍城寨之圍城》電影展（首階段展覽）

日期：即日起至2024年11月20日

地點：香港國際機場接機大堂A區



《九龍城寨》展覽｜經典場景：雙層舊建築／1:1霓虹燈招牌

在機場展出的《九龍城寨之圍城》電影展覽搭建了6.5米高的雙層舊建築以及大型的「九龍城寨」霓虹燈招牌。

在建築內以1:1重塑了多幕電影經典場景，包括劇中主角林峯飾演的陳洛軍購買「眼鏡」朱古力的士多、其入住的冰室閣樓、另一主角古天樂飾演的龍捲風開設的理髮店、茶檔、後巷等多個場景，全部都超打卡able！大家可以在展覽內隨意穿梭，零距離打卡！

按此即看《九龍城寨之圍城》電影展經典場景：

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《九龍城寨之圍城》電影展（首階段展覽）

日期：即日起至2024年11月20日

地點：香港國際機場接機大堂A區

