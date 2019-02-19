【自私精】超市購物車用完即棄街頭　居民：條街仲多車過超市！

原來「購物車」並不單止在超市內可見，有將軍澳居民表示，客人在區內商場的超市購物後，帶走購物車，更在回家的路上「用完即棄」隨處擺放，並無交還予超市。行為不但令居民憤怒，居民更批評偷車人自私，直言「街上的購物車仲多過超市！」

有將軍澳怡心園居民在Facebook發文指，經常有人在新都城百佳超級市場取走購物車後，用後棄於區內各處，令屋苑附近出現多輛棄置購物車。另有當區居民亦透露，曾經見過有購物車泊在單車徑上面，若一不小心，或會令單車駕駛者發生意外。而且有關情況已持續了半年，購物車遍布於該區大小街道，更有人直言：「街上的購物車可能多過百佳！」

將軍澳怡心園附近，常發現棄置購物車。（網上截圖）

怡心園業主討論平台上，有人表示曾經致電郵向新都城百佳反映事件，對方雖然答覆會跟進，但事情至今仍未改善。平台發言人向《香港01》表示，怡心園的後山、大門，以及3座對出放單車位置，經常都有人遺下購物車；而問題更並非怡心園獨有，在寶琳區亦經常發生。他續指，雖然已經多次通知百佳處理，取回街道上的購物車，不過很快又有人將購物車遺留在街上。

怡心園業主討論平台曾向百街發電郵，要求檢視問題。（怡心園業主討論平台圖片）

究竟涉事者如何取得購物車？是租還是偷？怡心園業主討論平台發言人解釋，將軍澳新都城百佳超級市場為方便顧客，購物之後可以將購物車推至停車場，而不用繳付按金，保安員亦只會在停車場收回購物車。然而，很多人利用這一個方便措施，將購物車推至自己的家樓下，他批評有關人士行為相當自私。

寶琳區內常有人隨處遺下購物車。（怡心園業主討論平台圖片）

有居民發現，一位老伯推著購物車，但車內卻擺放個人物品。（網上截圖）

百佳超級市場回覆《香港01》查詢時表示，有留意相關事件，並會定期安排同事於商場及附近公眾地方回收手推車，以及加強預防措施，包括於店舖入口安裝數條柱，增加推走手推車的難度；而新都城分店有提供手推車租借服務以方便顧客購物，按金為$100港元，顧客歸還手推車後可領回按金。