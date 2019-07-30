到柬埔寨義教重拾追夢勇氣　「廢青」與流浪貓結緣變獸醫助護

香港的年青人，常常被說成「廢青」，在成長路上，不時會因前途問題迷惘失措。今年20歲的阿軒，現時是位能獨當一面的獸醫助護，卻沒想過，他曾經也迷失方向。 過去他為了想有較好前途，修讀了不適合自己的電機課程，誤信要讀「神科」才有出路，被社工形容猶如被「烏雲密佈」，但在他失意的時候，幸有一隻流浪貓、一次柬埔寨之旅，助他重新拾回人生方向，開展以護理知識照顧人畜的新生涯。

曾經是一位「問題學生」、也曾迷失方向，現時阿軒已是一名獸醫助護。(呂諾君攝)

梁逸軒擔任獸醫助護至今已約一年，現時他說起話來一本正經、頭頭是道，但原來過去他很沒自信，更被學校老師形容是「問題學生」。初中的時候，他的成績欠佳，後來努力學習，於DSE考獲14分，一心以為行業能賺錢而選擇了IVE電機課程。但在課程開始後，他慢慢發現科目並不適合自己，苦苦掙扎兩個學期，最終只能放棄。

柬埔寨學校義教 重拾追夢的勇氣

輟學後，他透過母校社工協助，參加了「賽馬會鼓掌‧創你程計劃」(CLAP)。他表示，當時僅抱着「搵份工」的心態，沒料到其中的活動可令他改變人生看法。數年前他通過選拔，可以到柬埔寨一間學校內做義工，在為期一星期的旅程中，他要為當地學生「砌枱凳」和義教英文。學校資源不多，義工工作也十分辛苦，但最令阿軒印象深刻的，是校長的一番說話：「我問校長，點解佢要設立學校、堅持要小朋友學好英文？佢解釋，因為當地貪污非常嚴重，好希望學生第時大個可以改變現狀。」



阿軒指，當地人普遍認為只有種田才有前途；而香港其實也是一樣，普遍認為做某些專業才好，但與柬埔寨校長的接觸卻令他記起，每個人的人生不止於此，亦令他重拾追夢的勇氣。

傷心才出現的流浪貓 燃起照顧人畜的熱情

初中時，阿軒因成績和家庭問題壓力很大，想法和行為也十分負面。某日他心情低落坐在公園，一隻流浪貓竟自行走來趴在阿軒大腿上，個多小時都沒有離去。後來阿軒才知道流浪貓被街坊稱為「小美」，因那時他有小美陪伴「治癒」，自此喜愛親近小動物，到了現在，他仍會不定時帶罐頭食物前往找小美，「但佢好奇怪，只會喺我唔開心時先會出現，我心情好嗰時，點叫佢都會唔出嚟。」

除此之外，阿軒也因受醫護人員啟發，希望可以投身護理行列。他小時候曾患血癌，好一段時間需長期住院，期間醫護人對他照顧得無微不至，令他也想加入照顧他人。阿軒透露，正計劃重返校園修讀護理課程，而年多前在社工的協助下，他先後到寵物酒店工作和擔任獸醫助護，遇到的深刻事情也是不少，「好記得有一隻唐狗因為被其他狗咬傷送嚟診所，本身情況好差，但我哋日日悉心照顧，佢慢慢識行識跑，成功感都幾大！」

過去負面欠自信 社工：被困難咬傷

一直協助、陪伴阿軒的香港小童群益會生涯規劃服務隊(九龍東)社工Samuel指，最初接觸阿軒，他的心態、想法等都並不理想，情況好比那隻唐狗，阿軒猶如被各式各樣的困難「咬傷」，「以前好似被啲烏雲蓋住晒，現時就似返個人啦！」Samuel笑指，阿軒近年的轉變十分明顯，而他所面對的問題，很多時下年輕人也會遇到，「好多後生仔未必一下子就搵到方向，冇工返就搵嘢做，抱住『打份工』嘅心態，所以轉工好快，但某程度並唔健康。」他認為，要真正幫助年青人，需由價值觀和態度出發，長遠而言規劃好自己的人生方向。

除了年青人受惠，CLAP亦有提供「家長夢想計劃」給一班家長參加。育有兩名兒子的單親媽媽Jazz，每日身兼多職，忙於工作養家，但卻因此一度疏忽了兒子的前途。後來Jazz透過計劃學習製作手工皂，並於兒子學校的家教會籌辦手工皂製作班，為兒子做了榜樣之餘，也由此拉近了彼此距離。