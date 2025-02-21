坐輕鐵旅行｜港鐵推出輕鐵旅遊專線「屯門發現號」　$50任坐一日

可以坐輕鐵旅行！港鐵周四（20日）公布推出輕鐵旅遊專線「屯門發現號」，逢周末及公眾假期行駛，往來兆康至三聖，途經12個特選車站，乘車證套票50元，一日內可無限次乘搭「屯門發現號」及所有輕鐵路線。



「往來兆康至三聖」觀光路線 途經12個特選車站

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港鐵周四舉行啟動儀式。專車特別裝飾，車身內外都有色彩繽紛的手繪插畫，描繪屯門的文化景觀和美食；車站組成「網紅打卡之旅」、「覓食嚐鮮之旅」、「親子同樂之旅」三大主題行程，行程涵蓋不同打卡景點。

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「屯門發現號」只在周末及公眾假期以循環線模式行駛，全日共6班列車，車程約1小時15分鐘。乘客可以用50元在專車車廂內購買輕鐵旅遊證套裝，除了可一日內無限次乘搭「屯門發現號」，也可乘搭其他所有輕鐵路線；乘客須按港鐵人員要求出示蓋有有效日期印章的「輕鐵旅遊證」車票以供檢查或驗證。

「輕鐵旅遊證套裝」包括有「屯門發現號」地圖封套、輕鐵旅遊證、主題打卡相框和多款屯門區指定餐廳優惠券，港鐵指總值超過150元。

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港鐵公司常務總監楊美珍表示，鐵路輕旅行已成為各地旅遊新趨勢，港鐵推出輕鐵旅遊專線，希望發揮港鐵強大的運輸網絡優勢，共同帶領市民和遊客探索屯門，發掘隱藏景點。她期望項目能鼓勵大眾更深入了解香港本地文化，並為地區經濟帶來新機遇。