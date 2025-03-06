「貓店長」攝影展中環站J出口免費睇　港鐵「鐵仔」將快閃派禮品

「貓奴」注意！位於港鐵中環站J出口的「港鐵．藝術」展廊，由周三（4日）起展出「同萌社區 THE COMMEOWNITY」貓店長．窩心攝影展，展示「Street CATography貓．街攝」版主Jonas Chan捕捉知名「貓店長」的生活百態。



攝影展於周二至6月30日舉行，免費入場，港鐵吉祥物「鐵仔」更會變身萌貓於3月9日（星期日）、15日（星期六）及22日（星期六），下午3時正至5時正，快閃中環站，派發限量禮品。



港鐵表示，展覽以街坊小店的元素為設計概念，展現這些傳統社區的特色。貓店長的身影遍佈整個「同萌社區」攝影展的四大主題萌區之中，包括化身親善大使招呼「萌記茶餐廳」的食客；守護「超萌海味街」對抗老鼠偷食大軍；還會坐鎮於「萌生雜貨店」悠閒地伸懶腰，展現可愛的睡姿。參觀者於展廊緊隨貓店長的足跡，又可以於巨型貓咪壁畫前開心打卡留念。

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負責拍攝與策劃攝影展的Jonas Chan，其作品曾入選「2019 National Geographic Travel Photo Contest」。展示照片以生活在全港社區小店的貓隻為主角，捕捉牠們與街坊的日常交流。他表示，在拍攝過程中，發現街頭巷尾的貓店長默默地連繫社區，路人會停下來與牠們聊聊玩玩，「我開始與店主聊天，亦和路過的街坊閒聊，我透過鏡頭追尋貓的蹤影，也感受到城市的溫度，看到香港富人情味的一面。」

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿表示，今次攝影展展現貓店長在小店內外與店長 、街坊及遊人的窩心情懷，匯集成社區的獨特生活氛圍，成了城市生活面貎的獨特風景 。

港鐵公司企業事務及品牌總監蔡少綿表示，今次攝影展展現貓店長在小店內外與店長 、街坊及遊人的窩心情懷。（港鐵提供圖片）

港鐵更與非牟利機構新生精神康復會轄下的公眾精神健康推廣活動「dayday330」合作推出三款「喵喵心靈卡」，以貓店長的療癒形象為主題，配以窩心正向的字句，送上一碗正能量的心靈「喵」湯。

今次「同萌社區」計劃延伸至中西區的西營盤，誠邀了該區小店的九位貓店長。透過展覽內的《愛喵地圖》，可以更深入認識毗鄰海味街的貓店長們，而牠們更會化身為限量環保袋、貼紙及「喵喵心靈卡」，分別由「鐵仔」及九家參與小店限量派發。