觀塘HILL啟動社區山上山下新連結　逾80名青年義工照亮觀塘未來

提到觀塘，只想到車水馬龍和食買玩瞬間即達的商貿區？在觀塘市中心範圍外，其實還有多個分布各大小山頭的公共屋邨。服務單位位於觀塘石礦場發展區安達臣道的香港基督教服務處觀塘樂Teen會，於8月23日在觀塘自由空間舉辦大型社區項目《觀塘Hill》。項目經歷近半年招募和籌備，由80多位有心服務和回饋社區的青少年擔任義工，與社工共同策劃和推展，帶動觀塘區山上山下居民互通共融，見證年青人的活力與能力，吸引超過2900名區內學生及居民參與。



活動由啟動禮開始，在兩名青年義工帶領下，多位社福機構、學校和商界嘉賓共同見證青年人的參與。象徵成長的無人機在嘉賓引領下一飛沖天，由鏡頭捕捉嘉賓與一眾青年人齊聲充滿自信地高呼項目口號：「實踐成長攀越・開心叫囂・與社區連結」的振奮畫面。

青年在整個項目中以實際行動參與策劃和實踐，展現主動性與創意。活動當日整個自由空間場區以天幕帳篷劃分成5大主題場區，並以「Headlamp 頭燈、Insulating Mat 救生毯、Lead Rope 領行繩、Locking Carabiner 登山扣」四大類型登山裝備及「Peak Zone高峰時刻」命名，分別象徵青年成長的重要元素，並由青年義工引領一隊隊學生和青少年參與：

1.Headlamp(頭燈)- 照亮人生方向

「知音‧解聆」主題館：設計風鈴，探索個人夢想、目標、成就的事物或珍惜的人

2.Insulating mat（救生毯）- 自我保護與關懷

「擁抱」森林競技：透過動態與靜態活動和挑戰，讓參加者擁抱自己的不完美，並學習心靈自我照顧，提升精神健康關注度，如以酒精墨水創進行藝術創作，在色彩流動中釋放壓力，舒緩情緒

3.Lead Rope（領行繩）- 團隊互助與牽引

實境單車體驗：凝聚參加者為共同目標努力，一同克服難關

義工分享：義工隊伍至肥義伍藉遊戲和問答，與參加者分享在成長歷程中同行友伴的重要性

4.Locking Carabiner（登山扣）- 安全責任與信任，緊扣社區

「黑夜日常」攝影導賞：青少年透過鏡頭說故事，呈現從社區探訪和拍攝聽見和看見的黑夜或日常故事。

5.Peak Zone(高峰時刻)-見證青年人實踐成長攀越、開心叫囂和與社區連結

囂住唱・囂住跳：將唱歌與舞蹈才藝自信地盡情展現

30cc Coffee Shop：總結經驗，品嚐手沖咖啡

觀塘的活力源自多元與互助，《觀塘HILL》由青年與社工共同構思和一步步實踐，象徵青年人的承擔精神，付出時間和心力，聯同甚至帶領其他青年人實踐目標，一同成長，把個人價值與社區需要扣連在一起。《觀塘HILL》正好是難得的機會與平台，裝備青少年成為社區的創新動力，及體會互相扶持和社區共融的重要性。