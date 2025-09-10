古諮會擬列石硤尾聖方濟各堂為一級歷史建築 半世紀中西合璧教堂
撰文：吳美松
出版：更新：
古物諮詢委員會（古諮會）明日（11日）將召開會議，討論歷史建築評估工作。其中有逾半世紀歷史的石硤尾聖方濟各堂，為本港少有的中西合璧教堂，已獲歷史建築評審小組評估其文物價值，並完成評級工作，建議將其評為一級歷史建築；而同期興建於毗鄰的聖方濟各英文小學（舊座），則獲建議評為三級歷史建築。
根據古諮會文件，小組共評估了5個建築，包括灣仔皇后大道東北城侯廟、元朗八鄉長江村11號梁氏宗祠、大埔西貢北赤徑上圍寶田家塾，及同位於九龍深水埗石硤尾街58號的聖方濟各英文小學和聖方濟各堂。
其中，歷史建築評審小組建議將聖方濟各英文小學（舊座）評為三級歷史建築，而聖方濟各堂則評為一級歷史建築。聖方濟各英文小學（舊座）及聖方濟各堂於1995年同期建成，未建成前，區內只有一間寶血堂服務天主教教徒，後來被建成的聖方濟各堂接管。當時聖方濟各堂名為聖五傷方濟各堂，附屬深水埗聖五傷方濟各堂區，至1966年才易名為聖方濟各堂。
聖方濟各堂的建築風格融合中西，簷篷和橙紅色瓦頂是中國建築特色，圓拱形入口和窗框，以及前廳左右兩邊的螺旋形梯級，則採用了歐陸建築風格。聖方濟各堂內沒有柱子，日間亦不開燈，照明全仗穿透彩色玻璃窗的日光。而連接着聖方濟各堂的聖方濟各英文小學，則為區內適齡學童提供教育。
如獲委員通過，古蹟辦會按照既定做法，把上述項目的擬議評級及文物價值評估報告上載到古諮會網站，進行為期一個月的公眾諮詢，然後再確認評級。
