將軍澳海旁「乖巧寶寶」雕塑消失 民政署：考慮樺加沙影響而移除
近日有市民發現，設於將軍澳海旁的內地卡通「乖巧寶寶」雕塑悄然消失。翻查資料，有關雕塑自去年5月起，分兩期展出，是西貢區議會提振地區經濟專責工作小組的其中一項活動，沒有明確結束展示日期。
民政事務總署回覆查詢指，「乖巧寶寶遊西貢」立像的合約展期已結束，在展出期間成功吸引了眾多遊客，但隨著時間推移，立像出現了不同損耗；因考慮到超強颱風樺加沙的影響，在9月中將立像移除，暫時沒有重展的計劃。
去年5月起，西貢區議會在將軍澳海旁，設置了內地卡通「乖巧寶寶」雕塑，分兩期展出，區議會文件並沒有寫明雕塑展覽期。近日，將軍澳海旁已沒有「乖巧寶寶」雕塑的身影，疑是西貢區議會提早結束展覽期。
民政事務總署回覆查詢指，「乖巧寶寶遊西貢」立像的第一期展出時間為2024年5月至2025年2月，第二期則從2024年10月至2025年9月，兩期共設置了12個立像，成功吸引了區內外的市民和遊客前來打卡留念。
然而，位於將軍澳南海濱的「乖巧寶寶」户外立像經過一段時間的展示後出現了不同程度的鏽蝕和破損。考慮到襲港的超強颱風樺加沙，西貢民政處於9月19日安排承辦商移除立像。
民政事務總署又指，由於「乖巧寶寶」立像的合約展期已結束，期間並未統計參觀人次，暫時也沒有重展的計劃。該項目的設置及相關工作均由西貢民政事務處和相關政府部門以現有資源和人手推行，因此沒有提供相關開支的分項資料。
