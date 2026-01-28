九龍樂善堂145周年｜開封逾20年時間囊 樂善堂小學展出珍貴物品
撰文：吳美松
在1990年，九龍樂善堂時任常務總理於樂善堂110周年之際，向市政局建議在九龍城賈炳達道公園内增建涼亭，即現今的樂善亭。為紀念成立120周年，常務總理在2000年12月在樂善亭埋藏了一個時間囊。
九龍樂善堂為紀念145周年，於1月16日開啟保存了超過20年的時間囊。時間囊中存放了一系列樂善堂珍貴資料，包括周年報告、報刊、會議記錄和紀念封等。
1990年，九龍樂善堂時任常務總理於樂善堂110周年之際，向市政局建議在九龍城賈炳達道公園内增建涼亭，建議獲時任市政局支持，常務總理其後撥款40萬港元，設計並建造了現今的樂善亭。為紀念成立120周年，常務總理在2000年12月於樂善亭埋藏了一個時間囊，包藏了樂善堂的歷史資料、社會服務成就以及當時的社會面貌資料。
當日有多位嘉賓出席儀式，包括民政事務總署署長杜潔麗、九龍城民政事務專員蔣志豪，樂善堂主席李培埡和副主席温文蕙共同主持剪綵。杜潔麗致辭時提到，時間囊內的資料有紀念價值，希望樂善堂將初心與使命傳承下去。
樂善堂主席李培埡表示，時間囊中存放的一系列珍貴資料，包括周年報告、報刊、會議記錄和紀念封等，旨在保存樂善堂的重要歷史，以便後人了解其發展。她又感謝各位前主席的努力。
為慶祝成立145周年，樂善堂將舉辦「樂善在區區」活動，時間囊中的物品將在樂善堂小學配合「龍城深度遊」展出。展覽將提供歷史展板、文創攤位及樂善亭打卡展板，向公眾展示樂善堂145年的發展歷程。
