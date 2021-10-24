將軍澳寶盈花園原定今年5月舉行業主大會換屆，惟開會前夕因現屆法團宣佈取消會議及通知民政處取消尚德社區會堂場地導致流會，延至今日（24日）再度舉行。居民早於開會前兩小時到場排隊，人數一度多達數百人，到場支持現屆法團的西貢前區議員簡兆祺團隊一度與寶盈花園關注組成員發生爭拗，警方派出近30名警員分隔雙方，所有居民順利於登記進場，惟現屆法團主席伍長球再度質疑業主大會有效性，中途突告離開。



將軍澳寶盈花園原定今年5月舉行業主大會換屆，惟開會前夕因現屆法團宣佈取消會議及通知民政處取消尚德社區會堂場地導致流會，延至今日（24日）再度舉行。（莫家文攝）

將軍澳寶盈花園今日下午2時半再於尚德社區會堂舉行業主大會，議程包括討論撤換現屆法團。

據了解，候選法團「寶盈花園關注組」在上次業主大會流會後，入稟土地審裁處要求舉行會議，獲現屆法團主席簽署承諾於今日舉行業主大會。現屆法團至一周前發出通告，指明業主大會必須使用法團指定的授權票，否則視作廢票。延至近日再有人致電業主聯絡電話，聲稱要確認授權票是否有效。

其中一名居民吳太表示，父親是寶盈單位業主，昨晚接獲管理處職員來電，詢問其父親能否接聽以確認授權票，否則視作廢票，剛巧父親當時已出外，她隨即向職員強調今日會到場確認，並質疑此舉變相減少有效授權票。

開會前大約兩小時，居民已陸續排於會堂外街頭等候入場，人龍不斷往後伸延，高峰期繞圈至近百米外的尚明樓停車場對開。（莫家文攝）

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現屆法團及關注組支持者拉票期間發生爭拗

開會前大約兩小時，居民已陸續排於會堂外街頭等候入場，人龍不斷往後伸延，高峰期繞圈至近百米外的尚明樓停車場對開。新一屆參選的寶盈花園關注組及支持現屆法團的前區議員簡兆祺團隊各自在街頭拉票，其間一度發生爭拗。

簡兆祺一方開咪指摘參選寶盈花園關注組拉起索帶會絆倒老街坊，又指控部分關注組成員並非屋苑居民，部分成員曾與居民發生齟齬及互罵，關注組則呼籲居民冷靜不要受到挑釁，警方未幾派出近30名軍裝警員到場維持秩序，勸喻雙方冷靜及保持適當距離。

現屆法團主席質疑會議有效性中途離場

下午近2時，街坊開始沿樓梯進入社區會堂外及進行登記，會議順利於下午3時前舉行，其間現屆法團主席伍長球指支持者未能進場，質疑選舉有效性後突然離場。民政處代表亦在警方護送下，十分鐘後離開現場至社區會堂外，令台上突然剩下一堆空櫈，關注組則堅持繼續在場舉行餘下議程。

經在席業主在第一輪議程投票，主持稱共有35,665份數選票，在零反對及零廢票下，宣布全票通過撤換業主立案法團第六屆管委會，其後順利由關注組提名的九人名單，順利當選管委會委員、主席、司庫，並選出前區議員謝正楓（左四）為秘書。（莫家文攝）

在沒有現屆法團、民政處、警民關係科、管業處在席的情況下，改由關注組成員主持會議，主持宣佈業主出席百分比為38%，高於5%法定要求，宣布會議具有法定效力。其後經在席業主在第一輪議程投票，主持稱共有35,665份數選票，在零反對及零廢票下，宣布全票通過撤換業主立案法團第六屆管委會，其後順利由關注組提名的九人名單，順利當選管委會委員、主席、司庫，並選出前區議員謝正楓為秘書，意味關注組在業主大會中大獲全勝。關注組經諮詢律師意見後表示，稍後將入稟土地審裁處要求頒布命令宣布今日業主大會為有效。