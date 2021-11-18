專家指煙癮難除或與焦慮有關　驚恐症爸爸服藥後終戒18年煙癮

香港男士經常為工作疲於奔命，很容易忽略自身健康，不少人有壓力時更會到戶外「食支煙鬆一鬆」，雖然大眾明白吸煙有損健康，但戒煙從來不是一朝一夕的事，很多煙民屢試屢敗，到底原因何在？本月中舉行的「男士健康周」其中一名講者、精神科專科醫生莊勁怡形容，戒煙是有技巧的，特別是香港男士很多時不善表達情緒需要，忽略煙癮難除或與情緒焦慮有關，建議戒煙者應適時尋求精神科醫生協助。



精神科專科醫生莊勁怡表示，不少人吸煙是因為遇上情緒壓力、需要放鬆或醒神。（資料圖片/羅國輝攝）

精神科專科醫生莊勁怡表示，不少人吸煙是因為遇上情緒壓力、需要放鬆或醒神。男士戒煙的難處大致分為幾種，主要是來自家庭及工作壓力兩方面，例如夫婦不和、姻親關係及家庭不和睦等，「唔少男士畀仔女激到好辛苦，要出去食返支煙」，此外，有些男士也會因為工作環境而加入吸煙行列。

精神科專科醫生莊勁怡表示，不少人吸煙是因為遇上情緒壓力、需要放鬆或醒神。（黎倩婷攝）

戒煙三部曲 適時求診精神科

莊醫生指出，戒煙是有步驟及有技巧的，主要分為三步，煙民如試過由家人及自行監督失敗，便可尋找戒煙機構介入，部門會為戒煙者提供戒煙貼及藥物等，如果成效仍然不彰，便應向精神科醫生求助。莊醫生解釋，很多戒煙者失敗都是基於有情緒壓力，「就算決定咗戒煙，但個情緒問題仍然喺到，好容易會因為其他嘢食返（煙）」。

莊醫生亦分享其中一次診症經歷，她曾遇過一個煙齡18年的中年爸爸，因為焦慮症及驚恐症而求醫，「佢成屋都係女人，又擔心家族生意變差，一煩就會出去食支煙」。莊醫生留意到他有嚴重的煙癮問題，受壓時便會吸煙，當時為他做情緒輔導，亦配以控制情緒的藥物協助他戒煙，一星期後覆診時發現他終於成功戒煙。

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莊醫生解釋，自行戒煙失敗的人大多受情緒問題所困，例如很多戒煙求助者都有焦慮問題，生活上會遇到不少煩心事，漸漸化為焦慮症，特別是男士往往難以表達個人情緒需要，「佢哋唔識表達焦慮，好多時就會發惡，畀臉色或者出去食煙。」經精神科醫生開解、診症及服藥後，煙癮問題亦會隨之解決。

提醒家人忌說晦氣說話 宜多鼓勵及支持

莊醫生表示，不少戒煙人士理性上明白要保持正面，但實際行動上卻困難重重，她強調處理情緒問題是「終生學習」課題。另外，她提醒作為戒煙人士的家人，除了在精神上支持、給予鼓勵外，亦應留意說話語氣，「戒煙者吊緊煙癮嘅時候，屋企人嘈嘈閉又唔係幾好」。

莊勁怡醫生提醒作為戒煙人士的家人，除了在精神上支持、給予鼓勵外，亦應留意說話語氣。（黎倩婷攝）

醫學會辦健康周促大眾關注男士健康

為令市民提升對男士健康的關注，香港醫學會男士健康社區網絡於11月15日至20日舉行「男士健康周」（Men’s Health Week），一連六天的活動邀請了不同專科領域的醫生，於網上舉辦持續醫學進修課程外，亦舉行供公眾人士參與的研討會及公眾講座，與市民分享相關的健康話題，包括濫藥、戒煙等議題。