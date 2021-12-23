九巴Boxing Day推96R線免費乘車日　方便一家大小西貢郊遊

聖誕節將至，九巴今日（23日）表示，周日（26日）將舉辦「免費乘車郊遊日」活動，當日全港市民均可免費乘搭路線96R，來往鑽石山站及黃石碼頭，到訪大網仔、北潭涌、上窰等多個西貢景點。



九巴指，市民於本月26日乘坐96R線，均毋須繳付車資。（九巴提供圖片）

九巴指，市民於周日乘坐96R線，均毋須繳付車資，96R的服務時間為（往黃石碼頭）上午7時30分至下午6時20分，以及（往鑽石山站）上午8時50分至下午7時30分，九巴會預留車務資源及加派外勤人員，並會在車頭位置提示乘客有關優惠。

↓↓黃石家樂徑景色↓↓



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96R是熱門的假日郊遊線，由市區出發，可抵達西貢多個熱門行山徑，例如大網仔、北潭涌、上窰、北潭凹、黃石碼頭，亦會途徑西貢市中心。九巴向市民建議兩條輕鬆行山路線，分別是黃石家樂徑及上窰家樂徑，由於山徑路寬易走，亦有不少美景，全程只有1.8至2公里，適合一家大小周末出遊。

↓↓上窰家樂徑景色↓↓

