葵安工廈擬改建兩座公營房屋　涉600伙　預留兩層予葵青康健中心

房屋委員會去年宣布將轄下四座工廠大廈重建作公營房屋，當中穗輝、業安及宏昌三座工廈已先後改劃，最後一座位葵安工廠大廈早前因司法覆核案而延誤規劃。

房委會最新文件顯示，葵安工廈將會改建為兩座公營房屋大樓，預料可提供600伙，項目項目將於明年動工，最快2030年落成。值得注意的是，其中一幢大樓最底兩層已預留作葵青地區康健中心，意味着現時位處九龍貿易中心（KCC）的中心將會搬遷到民居內。



規劃署、土木工程拓展署及房屋署最新文件顯示，擬議重建的葵安工廈，地盤佔地約0.68公頃，擬由工業地帶改劃為住宅用地，以6.5倍地積比發展成兩座公營房屋住宅大樓，預料可提供600個單位，以容納1,620人。

根據發展計劃的概念平面圖，兩座大廈的地下和第六層會以「綠化及休憩區」相連，其中一座底層會設有社會福利設施，包括長者鄰何中心、體弱長者家居照顧服務隊等；另一座大廈的底層則設有佔地3.5層的停車場，旁邊亦會興建一座新的停車場。

值得注意的是，與忠信針織中心相連的大樓最底兩層的部份空間已預留作「葵青地區康健中心」，意味着現時位處九龍貿易中心的康健中心將會搬遷至房委會物業，除了可減省租用商廈的成本外，亦可更接近民居。

文件提到，為配合發展及地盤限制，擬議發展項目擬在大連排道及永業街各設車輛出入口，並會在鄰近三個路口進行改善工程，包括調整交通燈號時間和增設交通燈等。

改劃葵涌石排街綠化地帶興建5座公營房屋

另外，當局亦計劃再向綠化地帶「開刀」，擬將葵涌石排街的綠化地帶改劃為住宅，以發展公營房屋，選址為一座小山，上面滿布大樹和植物，相信當局需時平整土地。

地盤毗鄰石籬（二）邨，與已規劃的石梨街公營房屋相對，佔地6公頃，將會以6.62倍地積比興建5座住宅大樓，預料可提供約5,400伙，以容納約1.5萬人，預計項目將於2029年動工，最快2035年分階段落成。

文件顯示，項目將會設有公共運輸交匯處，上蓋會設有面積約3,900平方米的零售設施和社福設施，項目亦興建行人天橋連接對面馬路的石梨街項目。發展概念圖顯示，項目擬建在其中兩座大樓底部挖建地庫停車場，亦會有一座獨立建築物作普通科門診診所或社區健康中心，以及社福設施，在地盤位置外亦已預留空地興建一所有9個課室的幼稚園。