九巴於馬鞍山推轉乘優惠涵蓋14條線　石門設轉車站最多享10元優惠

九巴面對鐵路服務競爭，近年不時變招透過推出優惠「搶客」。九巴表示，隨馬鞍山大水坑及西沙路十四鄉一帶陸續發展，由下周一（19日）起，將濱景花園巴士站，及新界鄉議局大樓巴士站，升級成為石門轉車站，14條由西貢、馬鞍山、大水坑等地出發的路線，經此網絡轉車，最多可享10元轉乘優惠，例如從馬鞍山富寶花園往長沙灣，首程乘坐87D線，之後轉乘286C，總車資只需10.5元，較原本便宜10元。



馬鞍山大水坑以及西沙路泥涌、馬牯纜等十四鄉一帶，未來將有多個住宅項目落成，預計區內將增加過萬居住人口。九巴表示，為提早為新區做準備，加強馬鞍山服務，由9月19日起推出馬鞍山轉乘網絡，將位於石門的濱景花園巴士站，及新界鄉議局大樓巴士站，提升為石門轉車站。

九巴續指，14條由西貢、馬鞍山、大水坑等地出發的路線，經轉車站可轉乘往九龍東、長沙灣、尖沙咀及荃灣等地，並最多享10元轉乘優惠。例如從馬鞍山富寶花園往長沙灣，首程乘坐87D線，車費原價為10元，到達新界鄉議局大樓巴士站時，可以轉乘原價10.5元的286C線。根據轉乘計劃，總車資為兩程車中價錢較高的一程，即兩程只須付10.5元，較原本便宜10元。

14條涵蓋「石門轉車站」巴士路線（九巴文件截圖）

另外，於轉乘站轉乘299X線往來樟木頭至西貢的乘客，亦劃一享有4.2元車費減免優惠。例如從荃灣往西貢，乘坐原價9.6元的43X線，到濱景花園轉車，乘坐原價9.1元的299X線，原本車資合格18.7元，但扣減優惠後，只須付14.5元。

九巴表示，石門轉車站是其第18個轉乘要點。九巴助理車務總監（區域三）黃裕廷相信，全新的馬鞍山轉乘網絡令市民的外出計劃更有彈性。他續指，九巴計劃理順區內巴士走線，並與地區及政府溝通，希望配合轉乘優惠，發揮協同效應，為乘客提供更直接、快捷的服務前往各區。

大埔區議員譚爾培表示，支持有關措施，石門轉車站啟用後，居民可利用299X與其他路線的轉乘優惠，往返市區不同地方，並相信可吸引區外市民到十四鄉郊遊。