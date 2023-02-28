逾七成受訪少數族裔不滿意公營房屋資訊傳達　團體倡設一站式平台

有團體今日（28日）發布「少數族裔對公營房屋政策滿意程度」民意調查結果，發現逾七成受訪者不滿意公營房屋政策資訊的傳達，並有78%受訪者認為房屋委員會轄下的屋邨辦事處支援不足，其中75%人士表示語言不通時現場無人支援。另外，逾八成人表示熱線難以操作，也有逾六成人認為政府網站資訊不足。



▼2月28日 「少數族裔對公營房屋政策滿意程度」民意調查發布會▼



七成不滿房屋署網頁內公營房屋政策資訊傳達

社區發展脈搏在2022年11月至2023年2月期間進行調查，探訪逾100戶正輪候公屋的少數族裔家庭，並進行問卷調查，了解他們對現時公營房屋政策的滿意度。

調查結果發現，房屋委員會及房屋署網站中，雖然有少數族裔人士的語言提供，但逾七成受訪者表示對公營房屋政策資訊的傳達並不滿意，其中超過93%人表示，政策資訊是通過社工告知才獲得。

另外，有78%受訪者認為房屋委員會轄下的屋邨辦事處支援不足，其中75%人士指語言不通時現場無人支援。另外，有逾八成人表示熱線難以操作，也有逾六成人認為政府網站資訊不足。

調查結果也顯示，逾七成受訪者表示每日工時逾11個小時，原因是希望通過長時間工作，換取更多金錢。但同時，八成半受訪者最擔心不符合申請公屋的每月入息限額。

倡為少數族裔提供簡約公屋輪候隊伍

社區發展脈搏建議，政府應設立一站式平台，集中資源處理少數族裔市民的求助個案，包括協助公屋輪候，並提供最新的政策公告及社會福利資訊，平台的語言也應加入香港常見的少數族裔語言，讓少數族裔市民申請或查詢政府服務的時候，簡化搜尋時間，省減繁複程序。

另外，該組織建議政府，為少數族裔社群提供簡約公屋專設輪候隊伍，意思是政府與社會工作者合作，為有意申請的少數族裔申請提供適切協助，例如在處理少數族裔申請審批當中，社會工作者可撰寫一份報告給予政府相關部門參考。

該組織也建議在公營房屋申請方面，政府宜放寬輪候公屋入息門檻，以「簡單申請，嚴謹查核」的方式處理相關申請，讓更多有生活困難的少數族裔家庭能盡快受到住房保障。