過渡性房屋｜銅鑼灣26個吉宅翻新變劏房戶安樂窩　申請超額九倍

聚賢薈與恒基地產作推動的銅鑼灣禮信大廈及禮雲大廈過渡性房屋項目，預計今年第四季入伙。這項目翻新26個空置住宅單位，變成基層新居。7月3日開始接受申請以來，聚賢薈已經收到252份申請表，差不多超額九倍。現時已經取錄了22戶，當中有24位小朋友、8位長者，11戶為單親家庭，全部都是現居環境相當惡劣的基層劏房戶。



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該項目得到房屋局撥款，為銅鑼灣禮頓道禮信大廈及禮雲大廈26個空置住宅單位，進行內部基本復修及裝修工程，變成2至3人單位，平均面積為24平方米，每個單位設有獨立洗手間，煮食空間及出入口。在輪候公屋三年或以上低收入家庭可以申請入住，租期兩年可申請續租一次，預計今年第四季入伙。

聚賢薈今天（20日）上午舉行項目啟動禮。房屋局局長何永賢致辭時表示，過渡性房屋由政府牽頭，資助非牟利機構營運，最重要是靠社會各界有心人士協助，這次由恒基騰出空置單位予有需要居民，背後的意義卻絕對不簡單。

何局長表示，她向工程團隊了解過，每個單位要弄好水喉、電線，安裝獨立的電標與水標，把單位弄得乾淨企理後，才讓居民入住，背後要用很多人的心思。她認為這項目座落在銅鑼灣，地點非常便利。

何局長曾與一位即將搬入去過渡性房屋的母親與女兒交談，他們見到房間有陽光曬進來、窗戶可以打開、有新鮮空氣進入，已經與他們現時居住的劏房不可同日而語。她承諾政府會繼續致力做好過渡性房屋的項目，並做好簡約公屋的項目，讓更多家庭改善生活環境，希望在十多二十年後，聽到有成就人士說自己當年曾住過過渡性房屋。

聚賢薈過渡性房屋項目聯席主席、立法會議員陳家珮表示，改善基層生活環境，令家庭和諧、小朋友得到宜居環境健康快樂成長及幫助基層家庭融入社會，居民對美好生活的嚮往，是該會奮鬥目標。

聚賢薈主席李文龍表示，除了提供過渡性房屋給住戶，每月都會舉辦活動給住戶參與，讓他們開拓視野，協助融入社區，如沙灘清潔活動，教導小朋友及青少年身為社會一份子，服務社區的意義與義務。