又串錯字｜荃灣地鐵站多層停車場路牌　Carpark變地氈Carpet

本港路牌不時被發現英文串字有誤，再有市民發現位於荃灣地鐵站的多層停車場，路牌英文為「Tsuen Wan Multi-Story Carpet Building」，將Carpark 寫成意思為「地氈」的「Carpet」。《香港01》記者前往視察，證實路牌串法出錯。



圖片被上載到多個Facebook專頁，其中在「荃葵青交通Facebook專頁」，發帖者指「係地氈呀，位置係荃灣地鐵站多層停車場，近331站頭」，圖片更配上「好多地氈、多到滿瀉」的字眼。

帖子引來其他市民討論，但除取笑Carpark變Carpet，也質疑Multi-Story（多層）的美式用字，是否應改為常用的英式Multi-Storey。

另有眼利的市民提出，同一張圖片內的「Sai Lau KOK Garden」（西樓角花園）雖沒有串法問題，但只有「KOK」為全英文大寫，表現古怪。

青衣自然徑早前也錯字 葵青民政事務處換指示牌

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葵青區早前也有路牌的英文串法惹疑惑，《香港01》去年7月接獲投訴，指青衣自然徑的指示牌，將「Tsing Yi Nature」串字成「Tsing Yi Natuer」，串法與政府部門有出入。 記者實地視察後，發現不只一處指示牌串法有出入，由入口至目的地至少5處出現相同情況。

葵青民政事務處當時回覆指，已發現路牌英文串字有誤，正準備安排更換，會暫時遮蔽路牌的相關部分，並要求承辦商盡快進行更換路牌工程，亦會檢視全段青衣自然徑的路牌，以確保所展示的資料正確。