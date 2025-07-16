DSE放榜2025｜英皇超級狀元曾跟隨骨科醫生學習　立志留港讀醫科

文憑試今日（16日）放榜，英皇書院學生容卓言考獲七科5**佳績，成為超級狀元。他表示成為狀元為預料之外，希望留港讀醫科。他中五曾跟隨身為骨科醫生的學長學習，看見其運用專業知識幫助他人，因此希望成為醫生回饋社會。他亦是學校口琴隊成員，曾獲國際比賽冠軍，認為吹奏口琴令他紓解不少備試壓力。



英皇書院的容卓言考獲七科5**，成為今屆超級狀元。（林子慰攝）

英皇書院的容卓言考獲七科5**，成為今屆超級狀元。（林子慰攝）

今年17歲的容卓言考獲7科5**佳績，包括3科必修科及選修科企業、會計與財務概論、生物、化學、數學延伸單元一（M1），成為超級狀元。容稱成績較預期高，原本擔心語文科作文及聆聽的成績，認為相關試卷及答題較主觀，或未能獲得滿分。

曾參加工作影子計劃 埋下讀醫種子

容卓言計劃留港讀醫，但未決定報讀中大或港大醫學院，將考慮獎學金及學校風格等因素後再決定。他表示中四起對醫科範疇感興趣，中五時參加「工作影子計劃」，跟隨身為骨科醫生的學長學習，看見他運用專業知識救助病患，因此決心報讀醫科，希望未來可幫助他人並回饋社會。

容卓言認為學習最重要是不斷積累知識，習慣時常溫習。他表示自中四起每完成一個學習單元，都會盡快做試卷及釐清單元概念，「每日都會抽時間溫習」。

父母指昨晚為兒子6年中學最緊張

容的父母對兒子成績感到十分開心，坦言昨晚是他們在兒子六年中學生涯中最緊張的時刻。他們亦指，並無強制兒子就讀哪類學科或補習班，「小朋友有自己思想」，家長最重要是給予經濟及心理支持。

英皇書院狀元容卓言認為，局長背後意思是希望香港不同學生可多元發展。（林子慰攝）

狀元又讀醫？容卓言：未必係壞事

日前發展局局長甯漢豪稱，希望狀元並非只做醫生，可選擇做大廚或歌唱家等。容卓言認為，局長背後意思是希望香港不同學生可多元發展，雖然做大廚是罕見的案例，但相信局長冀港生不要只側重一方面及太過跟從選科潮流，可以接觸更多行業及學科。容表示最重要是發掘興趣及了解自身長處，參加不同活動，「一定要了解自己鍾意嘅嘢，才可選擇適合嘅道路」。

至於如何看待大部份狀元選讀醫科，他認為未必是壞事，「因為始終醫療𠵱個行業佢本身要求嘅人才都係要對生命負責，所以揀一啲對讀書有興趣嘅人嚟講，我覺得唔係一件太壞嘅事」。