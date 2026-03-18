DSE2026｜ICT資訊及通訊科技科攻略　卷一卷二溫習重點、應試策略

作者：

香港電腦教育學會理事、何明華會督銀禧中學資訊與通訊科技科科主任丘碧瑾老師

香港電腦教育學會理事、保祿六世書院副校長方霆禧老師

香港中學文憑考試（HKDSE）資訊與通訊科技科（ICT）將於2026年4月24日（星期五）早上8:30舉行。相信各位考生正把握最後的黃金時間全力溫習。在努力鑽研課本之餘，也請留意以下臨場應試技巧及各單元的溫習重點，以爭取最佳成績。



⏳ 時間管理策略

卷一為必修部分，考試時間為2小時（120分鐘），滿分為100分。

●卷一甲部（多項選擇題）：共40題，佔40分。建議考生最多以1分鐘完成一題，最好在40分鐘內（即早上9:10或之前）完成。答案須填畫在多項選擇題的答題紙上。

●卷一乙部（文字題）：佔60分。請善用餘下的80分鐘作答，平均每1分可分配約1.3分鐘。卷一乙部的答案須寫在試題答題簿所預留的空位內。

卷二為選修部分，考試時間為1小時30分鐘（90分鐘），滿分為60分，每份分卷佔30分，選修部分三選二作答。卷二的答案須寫在題答題簿上。考生可要求派發補充答題紙。每個分卷大約有45分鐘作答。

●卷二甲 數據庫

●卷二乙 網絡應用程式開發

●卷二丙 算法與程式編寫

📚 必修單元溫習重點

必修單元一：資訊處理

●溫習二進制補碼 (2's complement)的運作方式，以及其表示正負數的方法，並注意位元數目 (number of bits) 對可表示範圍 (range) 的影響。

●重溫有效性檢驗 (validation) 及驗證 (verification) 來防止出現誤差。

●闡述運用有效性檢驗 (validation) 及奇偶檢測 (parity bit) 來偵測誤差。

●重溫檢查數位 (Check digit)。它是一組數字（如身份證、ISBN、條碼）末尾的額外數字，透過特定演算法計算，用於檢測輸入錯誤。

●熟讀試算表（Spreadsheet）的函數，清楚每個函數的參數次序及內容。留意2025年曾出現一條題目，需要將關係運算子(e.g. >=, <= etc) 與儲存格位址 (cell address) 利用 & 串接

●運用試算表中樞紐分析表及樞紐分析圖（Pivot Table and Pivot Chart）作數據分析工具。

●比較使用數據庫管理系統（DBMS）及試算表（Spreadsheet）的優缺。

●數據庫中 SQL 的運用：緊記 SELECT … FROM … WHERE … GROUP BY … HAVING … 的結構。

●留意 SQL 的執行次序為：FROM ➔ WHERE ➔ GROUP BY ➔ HAVING ➔ SELECT。

●釐清 HAVING 與 WHERE 的分別：WHERE 用於過濾「單筆資料」，而 HAVING 用於過濾「分組後（GROUP BY）的資料」，且必須搭配聚合函數（Aggregate Function）使用。

必修單元二：電腦系統基礎

●中央處理器（CPU）：熱門考題。必須熟讀其功能如何影響電腦的性能，包括時鐘頻率（Clock rate）、核心數量（Number of cores）、字長（Word size）等。圖形處理器（GPU）亦是近年熱門題目。

●檔案大小計算：答案必須加上單位（以國際單位制 SI UNIT 表示）。緊記 1 字節（Byte）= 8 位元（bit），計算時勿忘乘以 8。視乎題目要求，使用 1000 或 1024 作為千字節的轉換。

●熟讀操作系統（Operating System）、系統軟件（System Softawre）、應用軟件（Application Software）及驅動程式（Driver Program）的功能。

●釐清不同處理模式的定義、優點及缺點：

○多工作業（Multi-tasking processing）、

○多使用者（Multi-users processing）、

○實時系統（Real-time processing）、

○成批工件處理（Batch processing）、

○並行式處理系統（Parallel processing）及

○分布式處理系統（Distributed processing）處理。

●虛擬化（Virtualization）：這是近年新加內容。它是一種軟件技術，將單一實體硬件資源劃分為多個獨立的虛擬環境，令不同的作業系統和應用程式能在同一實體機器上同時運行且互不干擾。這能大幅提升硬件資源的使用率，並減低購買額外硬件的成本。

必修單元三：互聯網及其應用

●重溫雙絞線、光纖、網絡介面卡、交換器、路由器等硬件功能。

●計算網絡數據傳輸率時，需使用 1000 作為轉換單位（而非 1024）。

●重溫 TCP/IP 的基本概念。

●了解 IPv4 及 IPv6 的格式和功能。

●超文本標記語言（HTML）的應用：例如用 HTML 語法修改圖像顯示大小，並不會改變圖片本身的實際檔案大小。

●網絡保安：考生常把防火牆及防毒軟件混為一談。

○防火牆（Firewall）用於監控網絡流量以阻止未經授權的存取；

○防毒軟件（Anti-virus）則負責偵測並清除惡意程式，兩者功能不同。

●公開及私人密碼匙加密系統（PKI）：常考題目。作答時必須寫明是「發件者」還是「收件者」的「公開匙」或「私人匙」（即「誰的什麼匙」），答案才算完整。

●重溫安全通訊端層（SSL）、智能卡、數碼證書、手機短訊雙重認證等措施如何提升保安級別。

必修單元四：基本編程概念

●作答編程題目時，宜善用Trace Table進行紙筆模擬編程。

●除錯題（Debugging）：以2025年試卷為例，考生須按題目要求寫上行號（Line number），並重新寫上整句正確的編碼，不宜只圈出或更改錯誤的單字。

●編寫程式題：較淺的為填充題；也有機會遇到需要從頭到尾完整編寫程式的難題。這類題目佔分重，不能忽視。自行編寫程式時，請檢查變數是否有初始值？迴圈（Loop）的迭代（Iteration）次數是否正確？是否避免了誤改變數的原有值？如有算術運算，緊記電腦同樣遵循「先乘除，後加減」原則，必要時需加上括號 ()。

●重溫不同的數據類型（Data types）及選擇該類型的原因。

●重溫有效性檢驗（Data validation）及如何設計合適的測試數據（如邊界數據、極端正負數及相同的數字作測試）。

●比較不同演算法解決相同問題時的優劣，通常可從「執行的步數（時間複雜度）」或「佔用電腦的資源（空間複雜度）」角度作答。

必修單元五：資訊及通訊科技對社會的影響

●了解人工智能（AI）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）等新興技術。

●辨別使用ICT對健康造成的威脅：如何正確使用電腦以減少重複性勞損，以及人體工程學鍵盤或滑鼠的優點。

●版權問題：使用他人作品必須取得版權持有人同意，並標明出處（Source reference）。即使是 AI 生成的圖片，也必須加入來源標註，並列明該圖片為 AI 生成。

●重溫免費軟件（Freeware）、共享軟件（Shareware）、開放源碼軟件（Open-source）及版權軟件（Proprietary software）的優點及缺點。

●關注數碼隔閡（Digital divide）、性別平等及殘障人士平等使用互聯網的社會議題。

📚 選修單元溫習重點

香港中學文憑試資訊與通訊科技科卷二為選修部分，考試時間90分鐘，滿分60分，共分三份試卷（A、B、C），每份30分，考生必須選擇其中兩份作答（三選二機制），不應三份全做，否則時間嚴重不足，兩份都做得不完整會大幅失分。

●卷二A：數據庫（Databases）

●卷二B：網絡應用程式開發（Web Application Development）

●卷二C：算法與程式編寫（Algorithms and Programming）

卷二A 數據庫

考試特點

●時間：（卷二90分鐘，三選二，每份約45分鐘，卷二A 理想控制在30–40分鐘內完成）

●滿分：30分

●題目數量：5題，每題2–5小題 (a/b/c/d/e) [筆者註: 2026 部分原本獨立的「短題」（short questions）會被合併成一個題號]

●難度分佈：

○基礎：ER圖（ER Diagram）補全 / 鍵碼（Keys）辨識 / 簡單DDL/DML（CREATE/INSERT/UPDATE）

○中級：SQL基本查詢 + JOIN + 概念（回滾（Rollback）、數據冗餘（Data Redundancy）、非規範化（Denormalisation）、視圖（View））

○高難：規範化（Normalization）至3NF（Third Normal Form) + 進階SQL（子查詢（Subquery）、多表操控、UNION）

考試重點

ER圖（ER Diagram）

●實體（Entity）（矩形）、主鍵（Primary Key）（underline）、關係（Relationship）（菱形）、基數（Cardinality）

●M:N 必須註明分解成兩個1:N

回滾（Rollback）

●目的：交易失敗時回復至開始前狀態，確保資料一致性（Data Consistency）及完整性（Data Integrity），避免部分更新損壞數據

SQL

●DDL：CREATE TABLE … (PRIMARY KEY / NOT NULL / UNIQUE)

●DML：INSERT、UPDATE … WHERE …、DELETE … WHERE …

●SELECT：GROUP BY 所有非聚合欄位（必須全部寫入！）HAVING 聚合條件

●JOIN（優先標準寫法）：INNER JOIN … ON …（只符合）、LEFT JOIN … ON …（左表全保留，無匹配NULL）、RIGHT JOIN … ON …、FULL JOIN … ON …

●子查詢（Subquery）：嵌套在WHERE/FROM/SELECT；題目指定則必須跟從，否則可選JOIN

●UNION：合併去重；UNION ALL：合併保留重複

數據冗餘與規範化（Normalization）

●冗餘：同一資料重複 → 浪費空間 + 更新/插入/刪除異常

●目前表格未達1NF：因為存在重複組 / 多值屬性 / 非原子值

●達1NF但未達2NF：因為存在部分依賴（Partial Dependency）

●達2NF但未達3NF：因為存在傳遞依賴（Transitive Dependency）

●非規範化（Denormalisation）：提升查詢速度、減少JOIN；缺點：增加冗餘、更新風險

數據隱私與保安

●視圖（View）：一種虛擬表，不儲存實際數據，只儲存SELECT定義；優點：簡化複雜查詢 + 提升資料保安及隱私（可只開放部分欄位/行，隱藏敏感資料）

●索引（Index）：一種用來加速查詢的資料庫結構（特別針對WHERE條件、JOIN連接及ORDER BY排序）；優點：大幅提升查詢速度；缺點：佔用額外儲存空間 + INSERT/UPDATE/DELETE時需同步更新導致寫入變慢

常見錯誤與避免方法

●ER圖：基數 (1:M、M:1) 方向錯、M:N 可引入中間實體、參與度（optional/mandatory）沒標明

●SQL：

○HAVING寫成WHERE（聚合條件只能HAVING）

○UPDATE/DELETE無WHERE（全改/全刪）

○SELECT 非聚合欄位（如class_name），卻只GROUP BY cid → 語法錯誤！（所有非聚合欄位必須全加GROUP BY）

●規範化：只寫步驟，忘解釋異常（插入/更新/刪除異常）

●概念題：答太泛

○Rollback：只說「回復」→ 忘「確保一致性及完整性」

○View：只說「虛擬表」→ 忘「提升保安、隱私」

○Index：只說「加快查詢」→ 忘「佔空間 + 更新變慢」

實戰Tips

●2025年起 (新制) 題型與舊制問題形式相若，規範化 + 多表SQL + ER圖仍是核心，但更注重概念解釋 + 實務應用（如rollback、view、denormalising）

●畫ER圖前先問：「哪邊可以有多個？」「可有可無 → 加0」「從一讀到多，關係才通順」例如：一個職員 → 多個進入記錄（STAFF 1 → TRAN N）

●規範化1NF：重複組 → 異常全消; 2NF：部分依賴 → 異常再消; 3NF：傳遞依賴 → 三異常最後消 → 考場默唸「重複-部分-傳遞，異常每步消」

●寫SQL後檢查：UPDATE/DELETE有WHERE？GROUP BY有齊非聚合欄位？

●記憶：JOIN方向「LEFT保留左表全部」「FULL兩邊全留NULL補」「HAVING 有沒有放在 GROUP BY 後面？」

●記熟 SQL框架

○SELECT …

○FROM STAFF S INNER JOIN TRAN T ON S.SID = T.SID

○WHERE …

○GROUP BY …

○HAVING COUNT(*) > …

○ORDER BY …

卷二B 網絡應用程式開發

考試特點

●時間：（卷二90分鐘，三選二，每份約45分鐘）

●滿分：30分

●題目數量：4 題，每題2–8小題 (a/b/c/d) [筆者註: 2026 部分原本獨立的「短題」（short questions）會被合併成一個題號]

●難度分佈：

○基礎：設計用戶界面、層疊樣式表（CSS）的使用及比較

○中級：網絡服務、文件夾／檔案的共享權限

○高難：綜合題形式，同時涵蓋 HTML、PHP 及 SQL 的應用

考試重點

網絡服務與實施（Network Services and Implementation）

●瞭解客戶機—伺服器（client-server ）通訊的基本概念，例如請求和回應（HTTP request and response) 的概念

●重溫 TCP、HTTP中的 GET 和 POST 請求的通訊埠編號 (port number)

●瞭解客戶機和伺服器兩個網絡程序於網絡中的角色

●描述網絡伺服器提供的服務，伺服器包括：

○動態主機配置協定（DHCP）伺服器、

○網域控制器（domain controller）、

○檔案伺服器（file server）、

○代理伺服器（proxy server）、

○網頁伺服器（web server）、

○數據庫伺服器（database server）、

○網間連接器（gateway）等

●如何裝設簡單的以太網及無線網絡，包括家用網絡、小型展覽和特殊活動中的網絡連接

●利用聯網電腦共用網絡上的資源，包括共享檔案、打印機、互聯網連接等

●重溫如何設定文件夾／檔案的共享權限，包括讀取、寫入及執行權等，及其影響

●設置簡單的網絡服務，例如萬維網服務和數據庫服務

網絡編程與應用

●重溫網頁內的 HTML 碼，例如如何設定文字大小，改變背景顏色等

●留意如何以層疊樣式表（CSS）為網頁維持統一的設計及風格，包括使用內置層疊樣式表（Internal CSS）及外置層疊樣式表（External CSS）的優點及缺點

●就不同情境設計網頁或應用程式的用戶界面

●重溫伺服器端（Server-side Script）和客戶端（Client-side Script）所涉及流程、科技及不同之處

●溫習如何以表單收集資料，並以伺服器端（Server-side Script）或客戶端（Client-side Script）處理數據。當中需留意傳送數據的方法 GET 及POST的分別，如何連接數據庫，執行SQL查詢，接收SQL的結果，並顯示於網頁等。

●留意SQL 注入攻擊 （SQL Injection）在網絡安全上帶來的風險。

●留意題目會利用不同的例子，問及考生如何處理簡單的數據驗證，例如：

○範圍檢查（Range Check）、

○格式檢查（Format Check）、

○類型檢查（Type Check）、

○固定值檢查（Fixed Value Check）、

○長度檢查（Length Check）以及

○存在性檢查（Presence Check）

●重溫曲奇的使用，舉例說明收集用戶資料的功能，及其優點與缺點

實戰Tips

●設計用戶介面時，必須緊扣題目所設定的情境作答。考生應在設計圖上加入清晰註解，以說明各項功能及設計目的，避免只畫介面而缺乏解釋。

●應熟讀並理解不同網絡伺服器所提供的服務及其功能，例如動態主機配置協定（DHCP）伺服器、網域控制器（domain controller）、代理伺服器（proxy server）等，因為相關概念經常出現在題目之中。

●設定資料夾／檔案的共享權限亦是常考課題。考生需清楚掌握不同權限（例如讀取、寫入、修改）的分別，以及如何根據情境作出適當設定。

●題目通常會以一條綜合題形式，同時涵蓋 HTML、PHP 及 SQL 的應用。考生除了需要了解 PHP 如何配合 HTML 處理表單及動態內容外，亦必須掌握 SQL 的基本運作原理，例如資料查詢、更新及資料庫操作。這類題目往往涉及多個選修單元的知識整合，屬於比重較高的題型，考生應特別重視並加強相關練習。

卷二C 算法與程式編寫

考試特點

●時間：（卷二90分鐘，三選二，每份約45分鐘，卷二C 理想控制在50分鐘內完成）

●滿分：30分

●題目數量：4題，每題2–4小題 (a/b/c/d) [筆者註: 2026 部分原本獨立的「短題」（short questions）會被合併成一個題號]

●難度分佈：

○基礎：基本控制結構（if-else、for/while迴圈）、變數/陣列操作、簡單子程序（Subprogram）定義與呼叫

○中級：進階控制結構（巢狀迴圈、事件驅動、遞迴）、資料結構（堆疊（Stack）/隊列（Queue）/鏈結串列（Linked List））、搜尋與排序（線性/二分搜尋、冒泡/選擇/插入排序）

○高難：演算法分析（Algorithm Analysis）、除錯（trace table + 找出錯誤行號）、完整子程序（Subprogram）設計、模組化程式編寫（Modular Design）

考試重點

基本程式概念與控制結構（Basic Programming Concepts and Control Structures）

●變數、數據類型、運算子及優先次序

●輸入／處理／輸出循環

●條件控制：if / else / elseif

●迴圈：for、while、repeat-until（do-while）

●巢狀迴圈及多重條件應用

子程序（Subprogram）與模組化設計（Modular Design）

●子程序定義、呼叫、參數傳遞（傳值／傳址）

●函數返回值

●局部變數與全域變數

●模組化設計：問題分解、可讀性、可重用性

資料結構（Data Structures）

●一維及二維陣列：宣告、初始化、存取、遍歷

●堆疊（Stack）：push / pop、後進先出（LIFO）

●隊列（Queue）：enqueue / dequeue、先進先出（FIFO）

●鏈結串列（Linked List）：節點（node）與指標（pointer）、插入／刪除／遍歷

搜尋與排序演算法（Searching and Sorting Algorithms）

●搜尋演算法：線性搜尋 (Sequential Search)、二分搜尋 (Binary Search)（需已排序陣列）

●排序演算法：冒泡排序（Bubble Sort）、選擇排序（Selection Sort）、插入排序（Insertion Sort）

除錯與測試（Debugging and Testing）

●追蹤表（Trace Table）：逐行追蹤變數值變化

●找出程式錯誤行號並修正程式碼

●測試數據設計：正常數據、邊界數據（極端值）、錯誤數據

演算法分析（Algorithm Analysis）

●時間複雜度（Time Complexity / Big-O Notation）：O(1)、O(n)、O(n²)、O(log n)

●空間複雜度

●比較不同演算法的優劣（時間／空間／穩定性）

事件驅動程式設計（Event-driven Programming）

●事件驅動概念：特定事件觸發相應程式碼

●自動化應用：forever loop、重複執行、感測器觸發

常見錯誤與避免方法

●忽略初始值與重置點：沒注意到變數是在迴圈內還是迴圈外初始化，導致累積錯誤。

●數據類型混淆：把陣列的「索引 (Index)」與「內容 (Value)」搞混（例如：avail[j] 是剩餘容量，j 是第幾個分區）。

●迴圈邊界錯：偽碼「for i = 1 to 10」正確，但Python寫range(1, 10)只跑9次 → 考場口訣「Python range要多1，to 10 → range(1, 11)」

●trace table漏畫或填錯 → 畫表順序：先寫變數欄位 → 逐行填初始值 → 跟程式碼一步步模擬 → 用箭咀標記if/loop跳轉 → 最後圈出異常值或錯誤行

●子程序參數混淆：傳值不改原變數，傳址才改 → 寫前問「要不要改原值？」

●陣列索引越界：從0開始卻寫1開始 → 寫前確認「索引從0或1？」

●程式碼填寫錯誤：無法區分 i = i + 1（計數器）與sum = sum + n（累加器），常把累加寫成計數器或反之 → 寫前先問「這行是要計數還是累加？」

實戰Tips

●除錯題必畫trace table，逐行填變數值 + 箭咀標記執行順序

●子程序口訣：「先定義、再呼叫、參數對齊、傳值不改原變數」

●排序記憶：「冒泡像氣泡上升、選擇找最小放前面、插入像排隊插隊」

●寫完程式後檢查：變數有無初始值？迴圈次數對？括號匹配？陣列索引從0或1開始？

●最後一題題目可能長達兩頁，直接讀 Code 容易迷失在變數中--> 先看範例再看 Code，範例才是真邏輯

●面對邏輯複雜、敘述冗長的題目，不要先死讀文字，而是直接「看著答案找理由」:在題目提供的資料表（例如：陣列內容）上，直接用筆圈出範例輸出的那一部分。看看被圈起來的前一個、後一個、或是中間被跳過的部分。問自己：「為什麼這格沒有被選進去？」

●變數清單定位，在 Pseudocode 旁邊標註每個變數的「身份」: (2025 Q13為例)

●Pointer (指標)：如 i（記錄這波連續空位的開頭）

●Accumulator (累加器)：如 cnt（目前的總容量）

●Counter (計數器)：如 j（巡視每一個分區）

●Boundary (邊界)：如 zn（分區總數）

💡 應試策略：

●帶齊文具：請攜帶鉛筆、橡皮擦、原子筆、修正帶、尺及計算機。

●小心審題：大部分題目為「1分1個重點」，但也有1分的題目，可能需要答多於一個條件，務必看清問題。

●留意提問用語：若題目要求「指出（State）」，只需寫出名稱；若要求「描述（Describe）」或「試加說明（Explain briefly）」，則需詳細說明。

●時間分配：依分數分配作答時間，切忌在低分題目上糾纏。多以關鍵字（Key Points）作答以提升效率。

●策略性放棄：遇上難題若超過預定時間仍未有頭緒，應暫時跳過，待覆卷時再補答。

●預留檢查時間：最後預留5至10分鐘檢查關鍵字、錯別字或有否漏答。

●字體端正：避免卷面凌亂、字體潦草，以免評卷員無法看清答案原意而無辜失分。

●作息有序：作息要有規律，考試前務必充分休息，保持頭腦清晰。考試題目形式多變，尤其是編程題，需要進行比較與邏輯推理，清晰的思維至關重要。

總結而言，資訊與通訊科技科不僅考驗同學對電腦理論的記憶，更著重邏輯思維與解難能力。在備戰的最後階段，除了針對性地操練歷屆試題（Past Papers）以鞏固知識外，同學們亦務必保持作息定時，確保有充足的睡眠與良好的心理狀態。考場上萬變不離其宗，只要保持冷靜，靈活運用平日所學的知識與上述的應試策略，定能發揮出最佳水準。祝願各位2026年DSE考生在ICT科及其他科目中旗開得勝，摘星而回，順利考入心儀學府！