DSE2026｜數學科M2攻略　各課題常見錯誤及考試技巧分享

文：香港數理教育學會數學組委員、順德聯誼總會翁祐中學數學科延伸部份統籌楊子豪老師

2026 香港中學文憑考試數學延伸部份的考試將於4月30日舉行，相信各位同學已經日夜操練進入最後階段，以下我將針對延伸部份單元二跟大家總結課程，分享常見錯誤及考試技巧。



考試策略

•熟讀所有處理特定問題的方法和思路，確保考試即使答案有誤仍取得大部份方法分

•不要過於擔心 Section B，Section B 中的線性方程組題目每年大同小異，微積分和矩陣題目均有不少經典技巧，勤於練習即可取到一定分數

•針對希望奪星的同學：不要輕視 Section A ，常常有同學集中操練Section B題目，最後在 Section A遇上一些Section B不常出現的課題便失分，痛失五星星

以上建議僅供參考，祝大家考試順利，取得佳績！