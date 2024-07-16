DSE放榜2024│Best 5怎計分？18分19分聯招選科　20分以下升學選擇

【DSE放榜2024／JUPAS改選2024 / DSE成績統計／Best 5 20分 / JUPAS / 聯招】中學文憑試放榜，成績達到入讀大學門檻的考生下一步需準備JUPAS大學聯招改選。參考去年成績，考獲5科20分可穩入大學，若考獲20分或以下又有甚麼選擇？若考獲19分、18分甚至17分以下又有甚麼選擇？「01教育」已經在下文為你整合所有資訊！



DSE成績的計算方法

DSE分數一般會按等級直接換算，即「1」= 1分、「2」= 2分、「3」= 3分、「4」= 4分、「5」= 5分、「5*」= 6分、「5**」= 7分。不過經大學聯招（JUPAS）收生時，各大學的計分方法各有不同，例如香港大學、中文大學、科技大學、理工大學會視「5**」為8.5分，而城市大學、浸會大學、教育大學等則只有7分，可能是決定考生能否被錄取的關鍵因素。

2024年JUPAS招生9間大學的DSE成績計算方法▼▼▼

此外，乙類應用學習及丙類其他語言科目在不同院校的計分方法均有分別，有選修這些課程的考生也需多加留意。

DSE 20分或以下課程一覧

以下列出下四分位數為20分或以下的聯招科目，即看哪個心儀選科！

下四分位數（Lower Quartile）為新生入學成績最低的25%，以下顯示下四分位數為最佳五科20分或以下的聯招科目。由於各院校計算方法不同，下表計算方法如下：

1. 除特別注明，所有科目均沒有計算個別科目或院校特定比重，例如不會將「5**」計作8.5分、中英文科分數不會乘2；

2. 城大、浸大、都大為下四分位數成績例子的最佳五科成績；

3. 理大參考分數為彈性收生最佳5科最低收生分數（按院校特定比重計分）；教大課程為入學平均分。



Best 5 20分

據去年入學收生數據，下四分位數為5科20分的課程包括城大理學士(電腦科學)與理學士(計算金融及金融科技)、浸大電影電視文學士、理大電機工程學(榮譽)工學士組合課程 (電機工程學 / 運輸系統工程學)、教大7科教育學士課程等。

Best 5 19分

19分則有理大航空工程學(榮譽)工學士組合課程 (航空工程學 / 民航工程學)、城大工商管理學士（會計）、浸大商業計算及數據分析理學士(榮譽)、教大特殊教育榮譽文學士等。

Best 5 18分

18分有城大數據科學學院的理學士課程、浸大中藥學學士(榮譽)、嶺大社會科學(榮譽)學士 - 社會學、教大創意藝術與文化榮譽文學士 (音樂)等。

Best 5 18分以下

至於18分以下，城大、浸大、嶺大、教大和都大亦有課程的下四分位數介乎14至17.75分，包括城大理學士(計算數學)、浸大理學士(榮譽)、嶺大數據科學(榮譽)理學士、都大18個課程等。其中，都大英語及文化榮譽文學士、持續旅遊及款待管理榮譽工商管理學士、網路及電腦安全榮譽理學士下四分位數均為14分。

另外，除了JUPAS提供的課程之外，其他大專院校亦設有自資學士、副學士及高級文憑等課程，為考生提供多元升學出路，以下是相關文章：

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2024年JUPAS招生9間大學的DSE計分方法

JUPAS招生的9間大學普遍採用最佳5科或6科計算入學分數，唯實際計分方法上需要視乎不同院校、學系或課程而有所不同，或須將中文科、英文科或數學科計算在內。以下是參考資料：

我的DSE分數可以入讀心儀科目嗎？

如果想知道自己的DSE分數是否可以入讀心儀大學或學科，你可以參考該大學或學科公布的過去收生分數資料，以估計自己的入學機會。

「01研數所」已經整合多個熱門科目的收生分數，各位讀者可以瀏覽以下文章了解更多：

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