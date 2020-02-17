【NBA】米高佐敦57歲賀壽　以鮮花特製Air Jordan1、24號球衣

「籃球之神」米高佐敦美國時間明日（17日）57歲生辰，日前運動品牌亦為他舉行盛大的生日會。除了近300人出席，會場中更用黃與白鮮花拼成高比拜仁的球衣畫。

是屆NBA明星賽芝加哥舉行，對於米高佐敦可謂恰到好處。皆因這名「籃球之神」即將渡過他57歲生日，在成名之地芝加哥慶祝最好不過。上周五他近於當地一大型電影工作舉行生日派對，據美國媒體《洛杉磯時報》引述，派對更達近300人出席，當中包括獨行俠的當錫、火箭的韋斯保克、拓荒者的安多尼等NBA球星。

米高佐敦美國時間明日（17日）57歲生辰，今日他亦到明星賽會場觀戰，賽前接受大會給予籃球致謝。（Getty Images）

以紅白玫瑰製成的Air Jordan 1非常巨型。（ 網上截圖）

「籃球之神」生日派對當然浩浩蕩蕩，會場上除了有大型鞋款Air Jordan 3的吊飾，自動售賣機裏的亦非汽水、小食，而是香檳。除此之外，當中也有以紅白玫瑰製成的Air Jordan 1。值得一提是，MJ在會場中亦以黃與白鮮花拼成「24」球衣的壁畫，不忘向如弟弟一般的高比拜仁表下思念。據知到場後的安東尼在「花畫」前待着一段時間，最終更幫忙修補「球衣」細節。

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MJ在會場中亦以黃與白鮮花拼成「24」球衣的壁畫，緬懷高比拜仁。（網上截圖）

高比拜仁上月直升機失事意外離世，其後米高佐敦也在社交媒體上表達傷痛：「這悲痛到，難以言語表達；我愛高比，他如我的弟弟一樣，我會非常想念我們的那些交流；他是籃球最偉大的球員之一。」