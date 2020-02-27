【NBA】76人艾比迪自我「贈興」 　不忿被偷波舉中指遭罰款

Jumper
撰文：
最後更新日期：

76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）日前對戰鷹隊創下生涯最高的49分本應值得慶賀，卻為自己「贈興」。這名中鋒於該場賽尾段對鷹隊赫爾特（Kevin Huerter）做出不雅手勢，遭NBA賽會罰款25000美元。

日前艾比迪對戰鷹隊打出身價，狂轟生涯新高49分，其中第四節更獨取22分，助球隊129：112取勝。他的49分更成為2005年的艾佛遜後，76人隊內單場最高得分。

日前艾比迪（Joel Embiid）對戰鷹隊時獨領風騷。（美聯社）

不過，這名火爆中鋒自作孽，令美好回憶蒙上污點。他在賽事尾段事「垃圾時間」，被鷹隊赫爾特（Kevin Huerter）從後偷球。此舉引發艾比迪不滿，並向赫爾特舉中指。其後在賽事直播訪問中，艾比迪亦沒有收口，爆粗回應。因此NBA聯盟今日公布，就艾比迪的言行舉止將向他罰款25000美元。

Embiid舉中指事故

76人負騎士　艾比迪加入「十字軍」

艾比迪的「麻煩事」已非首遭，月初對戰公牛亦曾兩度做出「噓聲」手勢叫球迷收聲，也在Instagram諷刺球迷「唔識貨」，引發社群媒體圍剿。

惟雪上加霜的是，艾比迪於今日76人94：108不敵騎士一戰中，不慎弄傷左肩退下火線。他明日將接受磁力共振檢查，但休養期長短仍屬未知之數。

艾比迪今天對戰騎士只打了7分36秒，取得3分1助攻。（美聯社）

NBA受傷球星有邊個？（按圖放大）

+3
+2
【NBA】威廉臣鬥勒邦占士　LBJ轟40分領湖人挫塘鵝
【NBA】比爾成Kobe後首人Back-to-back轟50分　巫師負公鹿吞3連敗
【NBA】公鹿率先篤定季後賽資格　聯盟15年來最快
【Kobe追思會】勒邦占士未見影？　大帝拒直接回應：向前看更好
【Kobe追思會】奧尼爾憶述當年高比獨食　卻遭對方粗口回應
【Kobe追思會】高比妻子首度現身　「你們在天堂要快樂」
【Kobe追思會】米高佐敦痛哭致辭　緬懷與高比的兄弟情
【Kobe追思會】美國三天后現身致敬　Beyonce唱高比生前最愛一曲
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。