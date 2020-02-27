【NBA】76人艾比迪自我「贈興」 　不忿被偷波舉中指遭罰款

76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）日前對戰鷹隊創下生涯最高的49分本應值得慶賀，卻為自己「贈興」。這名中鋒於該場賽尾段對鷹隊赫爾特（Kevin Huerter）做出不雅手勢，遭NBA賽會罰款25000美元。

日前艾比迪對戰鷹隊打出身價，狂轟生涯新高49分，其中第四節更獨取22分，助球隊129：112取勝。他的49分更成為2005年的艾佛遜後，76人隊內單場最高得分。

日前艾比迪（Joel Embiid）對戰鷹隊時獨領風騷。（美聯社）

不過，這名火爆中鋒自作孽，令美好回憶蒙上污點。他在賽事尾段事「垃圾時間」，被鷹隊赫爾特（Kevin Huerter）從後偷球。此舉引發艾比迪不滿，並向赫爾特舉中指。其後在賽事直播訪問中，艾比迪亦沒有收口，爆粗回應。因此NBA聯盟今日公布，就艾比迪的言行舉止將向他罰款25000美元。

Embiid舉中指事故

Joel Embiid was feeling good after dropping a career-high 49 pts. Was all prepared to dribble out the clock & gloat. Then Kevin Huerter came along & stole the ball. Embiid flipped him the bird, then, after realizing he got caught up, apologized. pic.twitter.com/NvOteE3mRC — Michael Lee (@MrMichaelLee) February 25, 2020

76人負騎士 艾比迪加入「十字軍」

艾比迪的「麻煩事」已非首遭，月初對戰公牛亦曾兩度做出「噓聲」手勢叫球迷收聲，也在Instagram諷刺球迷「唔識貨」，引發社群媒體圍剿。

惟雪上加霜的是，艾比迪於今日76人94：108不敵騎士一戰中，不慎弄傷左肩退下火線。他明日將接受磁力共振檢查，但休養期長短仍屬未知之數。

艾比迪今天對戰騎士只打了7分36秒，取得3分1助攻。（美聯社）

NBA受傷球星有邊個？（按圖放大）