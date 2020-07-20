【NBA】潮人夏登又惹禍　口罩含政治訊息遭捱批　自稱無奈亦冤枉

說到近期最獲外界注目的NBA球星，大概非夏登（James Harden）莫屬。 首先遲遲未歸隊，讓人揣測確診新冠肺炎的可能，但傳聞流出不到24小時，他卻浩浩蕩蕩駕臨奧蘭多迪士尼賽區，粉碎傳聞；惟這名火箭球星的名字繼續見報。 日前他回合球隊時所配戴的口罩，被指是在黑人平權運動中支持警方的象徵，惹來一眾球迷不滿。

NBA 7月30日在奧蘭多迪士尼閉門復賽，22支參戰球隊亦先後到達當地，早前指「就個人原因未有隨隊同行」的夏登確診傳聞， 最終他上周抵達賽區，證明自己健康良好。

不過，這名NBA最有價值球員繼續捱批。

夏登所配戴的口罩是致敬《漫威》系列人物《制裁者》，然而這角色在近期的「Black Lives Matter」運動中，成為支持警察的標誌之一。(Twitter)

事因他所配戴的口罩中一款，是致敬《漫威》系列人物《制裁者》，然而這角色在近期的「Black Lives Matter」運動中，成為支持警察的標誌之一。加上該口罩名為「藍色愛國者」，一眾網友及球迷隨即向夏登「開風筒」。

面對連環炮轟，夏登立即澄清此舉並沒有政治意圖：「老實，我沒有作任何政治宣言的意思，我戴這個口罩只因它能遮蓋我的臉和鬍子，覺得這樣很潮，就是這麼簡單。」他續指會考慮把平權信息印在球衣，以表達黑人運動的支持。

NBA也有推出能遮蓋臉和鬍子的口罩啊！

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夏登立即澄清此舉並沒有政治意圖，強調只覺得這樣很潮。（Twitter）

此外，湖人侯活亦因口罩問題遭受抨擊。這名中鋒因在賽區沒有配戴口罩而被匿名人士「篤灰」，但他卻認為別人小題大做：「那些槍殺Breonna Taylor的警察仍然逍遙法外，與其關心我有否戴口罩，不如問為何他們還沒被抓起來；我們在奧蘭多很安全，每日都接受檢測。」