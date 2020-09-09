【NBA】占士、朗度率湖人再拿一勝　細數現役不受年齡限制35+猛將

湖人在於Game 3展現陣容互相配合、各司其職，協防加強防守端減少火箭的單打切入的機會。主將占士（LeBron James）更表現超越35歲的怪物級體力，同時兼顧攻守兩端，他的關鍵封阻令火箭難佔優勢，最終湖人以112：102力壓對手，暫以場數2：1領先。

湖人與火箭在西岸的對決讓球迷看得相當興奮，兩軍早前於系列賽各取一勝，惟湖人在朗度（Rajon Rondo）回歸後，陣容更見完整，球隊發揮亦開始穩定。占士在上半場已經拼盡全力，上半場14投10中，包括三分球5投4中，狂砍29分，明顯狀態絕佳。

占士在上半場已經火力全開，個人貢獻29分。（Getty Images）

火箭也非省油的燈，作為聯盟中數一數二攻力十足的球隊，火箭雙星夏登（James Harden）及韋斯保克（Russell Westbrook）則是合轟38分，回應占士的強攻，同時令火箭在上半場完以64：61的三分之差領先。不過僅有8位球員上陣的火箭，體力及表現在下半場明顯下降，同時受湖人防守的影響，令他們的命中率跌至3成。

夏登今場打出33分、9籃板、9助攻的「準大三元」表現，可惜仍未為球隊帶來勝仗。（Getty Images）

韋斯保克與夏登合力攻入63分，可惜8人應戰的他們顯然在尾段耗盡體力。（Getty Images）

安東尼戴維斯（Anthony Davis）在第三節乘勢而起，個人獨取10分。占士在此節拼命防守作配合，頻頻封阻火箭的進攻機會，尤其是他在本節最後一秒的表現實在令球迷驚喜。當時小李華士（Austin Rivers）晃過朗度防守切入準備上籃，占士仍不放棄從後追趕防守，更一舉成功封阻小李華士於此節壓哨出手，技驚四座，亦助球隊以82：82平手，未讓火箭以優勢進入最後一節。

安東尼戴維斯主宰內線，今場他貢獻雙雙數據。（Getty Images）

占士從後趕上擋下小李華士的上籃，實在讓球迷驚喜萬分。（影片截圖）

占士一記強力封阻：

雙方在末節初段仍然僵持不下，此時朗度再度殺出，連續命中兩記三分球，加上抄截後快攻，湖人趁勢拉出一波15：2的攻勢，一口氣取得雙位數領先優勢。湖人打出氣勢後，一直控制比賽節奏，火箭亦難有反撲機會，明顯大勢已去，勝負顯然可見。湖人在安東尼戴維斯打出26分、15籃板雙雙數、占士亦貢獻36分、7籃板、5助攻、後備上陣的朗度亦有21分進賬，湖人以112：102勇挫火箭，取回系列賽的領先優勢。

傷癒復出的朗度交出好表現，助湖人取下關鍵一勝。（Getty Images）

NBA老將逐個捉：

+ 8 + 8 + 8

在朗度傷癒回歸後，湖人不論在攻防兩端均比首輪更為流暢，一方面占士的怪物級體力令他在進攻未受考驗，他的紮實防守功力亦是毋庸置疑。占士今場貢獻的4次封阻，均擋下火箭的致命關鍵一擊，實在是功不可沒，同時意味歲數從不限制他的發揮。另一位34歲老將朗度同樣證明年齡不是障礙，在復賽之前右手拇指骨折，需施手術治療，缺席排名賽及季後賽首輪賽事。惟闊別球場的他在次輪首戰上陣已重回狀態，不論在組織進攻、頂尖的傳球技術充分利用到各位置隊友的能力，他的判斷能力及閱讀球場的經驗，往往成為陣中致勝「X-factor」，大大提升湖人在次圈的表現。

占士與朗度未受年齡限制，憑他們的經驗、體能一步步助湖人取勝。（Getty Images）

NBA季後賽形勢：