NBA人物丨當錫18歲曾在西甲登頂　籃球「小神童」或成最強白人？

要說當錫（Luka Doncic）是NBA現時最好的年輕球員之一，想必是沒有人會反對；剛走過兩個賽季，就已經讓全世界眼前一亮，帶領進入後奴域斯基（Dirk Nowitzki）時代的達拉斯獨行俠。 日前同樣的國際NBA的退役球員Rony Seikaly，在接受歐洲媒體訪問時，談到這位當紅炸子雞當錫，預言他會成為NBA史上最強白人球員。

睽違四年，今季獨行俠再打入季後賽，也是當錫的初體驗，卻因長人普辛基斯（Kristaps Porzingis）右膝半月板撕裂內線戰力下降，最終以2：4不敵西岸第二種子快艇。場均28.8分、9.4籃板和8.8助攻，全能數據完全看不出來是NBA二年生，在上季贏得最佳新人獎的榮譽後，本季又入圍了年度最佳進步獎；不少球評更認為他有機會角逐年度MVP，超越路斯（Derrick Rose）成為最年經的MVP。

NBA的第二個賽季就已經打出亮眼的表現，率獨行俠打入季後賽。（Getty Images）

國際NBA「前輩」Rony Seikaly也認同這位21歲小伙子的能力，更表示他是Larry Bird的翻版。「當錫是萬中無一的天才，我覺得他會成為翻版Larry Bird。當初聽說他在皇家馬德里打球成就，我只想『這是歐洲水準』，沒有想到他來NBA打得甚至比在歐洲還要出色。」事出必有因，年紀小小就能在NBA成大器，只因當錫有過這樣的童年。

NBA「國際」前輩認為當錫將會是史上最強白人之一。（Getty Images）

關於當錫的幾件事：（按圖放大）

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運動世家 因父愛上籃球

當錫出生於斯洛文尼亞，父親老當錫（Sasa Doncic）是職業籃球員，長年征戰歐洲籃球聯賽，媽媽是一位跨欄運動員和舞蹈家，與生俱來就有運動天份。後來，不到8歲的當錫就隨爸爸加入籃球學校，然後被叫到11歲級別的梯隊中受訓，因為天賦極高，教練就看中他的能力，一次訓練後就被列為職業球隊奧林匹亞14歲級少年隊的選拔隊球員，卻因為年紀太少而無法簽約。

當錫從小受到爸爸的薰陶而愛上籃球。（Luka Doncic Instagram）

13歲就遠赴西班牙打球，更在異地證明自己的能力。（Luka Doncic Instagram）

無限越級挑戰 開發籃球頭腦

一直在越級「打怪」，12歲的當錫就代表奧林匹亞14歲級球隊參加錦標賽，雖然面對比自己大兩歲的對手，但仍能戰至決賽，最後獲選為大會MVP，一打成名，其中更打出54分、11籃板和10助攻的「超級三雙」數據獲西班牙強隊皇家馬德里的注意和招攬。僅13歲的小朋友就要離鄉別井，讓媽媽相當不捨，反而是當錫絲毫不怕更開口要求一試，同年簽下5年合約，展開人生中重要的一章。13歲跳級挑戰16歲的青年隊，和隊友正是發育前後的差別，當錫就發現自己只能靠智取，不能只靠技術，加上言語不通起初相當難捱，但短短兩年就助球隊在冠軍戰中擊敗巴塞隆拿並奪得MVP，場均交出24.5分、13籃板和6抄截，16歲就被提拔到皇馬一隊，成隊史中最年輕球員。

連伊古達拉（Andre Iguodala）都讚好的當錫媽媽： （按圖放大）

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在歐洲稱王後挑戰NBA

在僅次卡NBA的ACB（西班牙甲組籃球聯賽）中，當錫以16歲之齡就在弱肉強食的職業籃球圈中打滾，兩年時候晉升到「一哥」，領軍擊敗土耳其超級強隊費倫巴治烏爾克，贏得隊史上第10座冠軍外更成為首位包攬年度最佳新人、年度MVP、最後4強MVP的球員。登上歐洲籃球高峰後，當錫才決心一戰NBA。

和女朋友是青梅竹馬。（Luka Doncic Instagram）

當錫的青梅竹馬女友（按圖放大）：

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