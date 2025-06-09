NBA總決賽︱雷霆主場輕取溜馬追平 基捷斯阿歷山大穩定轟30+
撰文：顏銘輝
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NBA總決賽第二場，雷霆主場以123：107輕取溜馬，追成場數1：1。第三場會改由溜馬主場，在香港時間周四早上8時30分。
雷霆第一場大部分時間佔優下，尾段遭溜馬逆轉，先輸一仗，今場繼續在主場出擊，沒有再鬆懈，從第二節起一直領先。今季常規賽MVP基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）保持穩定輸出，交出全場最高的34分。雷霆在一度領先最多23分之下，第四節長期帶住15分或以上的優勢，贏123：107。
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