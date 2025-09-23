NBL總決賽｜香港金牛14分輕取長沙　3：1作客封王順利衛冕

香港金牛連續兩年晉身全國男子籃球聯賽總決賽（NBL），早前在啟德體藝館的主場拿下第二勝，率先「叫糊」，第四戰作客長沙，結果以85：71再下一城，場數3：1擊敗長沙電信勇勝，順利衛冕。



香港金牛與長沙電信勇勝爭奪今季NBL冠軍，金牛早前首次在啟德體藝館主場出擊，惜未能在啟德封王，場數領先2：1回到長沙主場。雙方比分在首節接近，香港金牛第二節發力拉開至雙位數差距，金牛在下半場打出一段22：8的攻勢，分數愈拉愈遠，結果以85：71擊敗長沙，總場數3：1力克對手，連續兩季捧走NBL錦標。

香港金牛全隊4人貢獻雙位數得分，而今仗交出17分的厄特爾二世則當選總決賽最有價值球員，香港球員楊睿騏今仗亦有份披甲。

（公關提供）