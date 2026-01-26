NBA｜雷霆吞本季第10敗單季73勝夢碎 速龍完場前關鍵3分球逆轉勝
衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊今（26）日以101：103不敵多倫多速龍隊，吞下本季第10敗，正式宣告無緣追平2015/16賽季金州勇士所締造的史上最佳單季73勝紀錄。
雷霆開季前25戰僅1敗，一度被看好挑戰歷史紀錄，但前一戰敗給溜馬後已失去超越機會，今日再度落敗，也讓追平73勝的最後希望破滅。
此戰雷霆在決勝節最後2分鐘仍握有領先，卻遭速龍昆奇利（Immanuel Quickley）連續命中關鍵三分逆轉戰局，關鍵時刻雷霆又錯失籃板，最終飲恨。
速龍共有6人得分上雙，奎克利繳出23分、11籃板，班尼斯（Scottie Barnes）則有10分、11籃板、8助攻的全能表現。
