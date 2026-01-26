NBA｜雷霆吞本季第10敗單季73勝夢碎　速龍完場前關鍵3分球逆轉勝

衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊今（26）日以101：103不敵多倫多速龍隊，吞下本季第10敗，正式宣告無緣追平2015/16賽季金州勇士所締造的史上最佳單季73勝紀錄。



雷霆開季前25戰僅1敗，一度被看好挑戰歷史紀錄，但前一戰敗給溜馬後已失去超越機會，今日再度落敗，也讓追平73勝的最後希望破滅。

+ 6

此戰雷霆在決勝節最後2分鐘仍握有領先，卻遭速龍昆奇利（Immanuel Quickley）連續命中關鍵三分逆轉戰局，關鍵時刻雷霆又錯失籃板，最終飲恨。

速龍共有6人得分上雙，奎克利繳出23分、11籃板，班尼斯（Scottie Barnes）則有10分、11籃板、8助攻的全能表現。

相關閲讀：NBA明星賽艾迪杜高普當錫領銜東西岸 勒邦占士21年正選紀錄終結

+ 2

延伸閱讀：

NBA/柯瑞轟26分率勇士痛宰灰狼 生涯得分追平皮爾斯並列史上第19

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】