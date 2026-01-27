NBA｜當錫轟46分領湖人挫公牛　65場已達2000分破名宿米勤紀錄

湖人今日（27日）作客芝加哥，當錫（Luka Doncic）繳出46分、7籃板、11助攻的「準大三元」表現，終場以129比118擊敗公牛收下2連勝。當錫僅花65場就達成湖人生涯2000分里程碑，打破「上古神獸」米勤（George Mikan）的75場紀錄。



當錫首節就攻下14分，第3節當公牛把比分縮小至1分差時，跳出來接管比賽，單節轟下20分，全場他25投15中，三分球14投8中，據統計這是他生涯第29次單節砍下20分，追平卜克（Devin Booker）並列NBA史上第4。

賽後，當錫笑說總教練JJ列迪克（JJ Redick）可能會對他出手25次感到生氣：

我只是保持積極，看對方防守做出回應。JJ列迪克曾告訴我要多傳球，他可能會有點生氣。

當錫已連4場得分破30分，過去6場有5場得分超過30分，而湖人在這6場贏得4場，目前他場均33.8分傲視聯盟，助攻8.8次並列第2。

據NBA官方數據統計，當錫與高比拜仁（Kobe Bryant）成為湖人隊史上僅有二人能單場達45分、10助攻及5顆三分球的球員。

另外，勒邦占士（LeBron James）今也貢獻24分、5籃板、3助攻，八村壘替補拿23分，目前湖人以28勝17敗在西岸排名第5，僅落後火箭半場勝差。

