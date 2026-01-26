NBA明星賽｜三冠王麥隆確認不參加入樽賽　奪冠無助立足NBA

媒體人Chuck Millan報道，麥隆（Mac McClung）將不會參加2026年的入樽賽。過去3年，麥隆入樽賽三連霸，成為歷史首個完成入樽賽三連冠的球員。他也是歷史第二位三次獲得入樽賽冠軍的球員，前一位是尼特羅賓遜（Nate Robinson）。



麥隆本人在社媒表示，雖然他不會參加入樽賽，但全明星入樽賽結束後他將會公布一些自己的入樽動作。無獨有偶，馬刺後衛卡素（Stephon Castle）也表示自己不會再去參加入樽賽。他認為自己已經參加過一次入樽賽，沒必要再去參加一次。

麥隆轉發並表示會在入樽賽結束後公佈創意。（X@McclungMac）

說起來上年的入樽賽，另外兩位參賽選手Matas Buzelis和Andre Jackson Jr.雖有彈跳，但純屬湊數，第一輪都完成不了，尷尬到只搞了個簡單的。第二輪Andre Jackson Jr.尷尬到底，一記在比賽中讓人不太提得起興趣的入樽結束了他當天的工作。只有卡素是認真的，但無奈麥隆開了掛。

麥隆是空中停頓後再轉身、飛躍汽車、飛躍人的同時空中接球同時入樽兩個、第四次先用球碰框再拉一下入樽。

他的三次入樽賽之旅有8次拿到了滿分50分，確實是歷史級別的，每次入樽也都讓人驚訝 ,關鍵成功率高。

麥隆高中時期就是實力球員加網紅球員，一手勁爆的入樽讓他在全美名氣大爆，儘管大學的表現還算可以，但在NBA並無人看好，一直只能在發展聯盟打球，可能麥隆也想借着入樽賽給自己增加一下曝光，讓NBA球隊們看看他。這確實也有點效果。

但現實很殘酷，入樽賽冠軍對他的職業生涯並沒有加成，麥隆在NBA的比賽還沒打足10場，但他已經輾轉了5支不同NBA球隊、且有過出場記錄。當然，我覺得另外一個角度來說，麥隆還是很勵志的，被裁了繼續找下家，總有下一個機會。

本賽季開始時，他先和公牛簽約，為了有資格代表下屬球隊打球，三個小時後他被裁。過了十天，溜馬找到他簽下了一份兩年468萬美元合同，一周不到被裁。因為是沒有保障的合同，他實際上拿到了16.4萬美元。在打的三場比賽中，他場均出戰11.3分鐘，得到6.3分。

之後，他又回到了公牛下屬發展聯盟球隊風城公牛。說起來在上賽季的發展聯盟季後賽，他就有過出色的發揮，單場決勝負的東部決賽中，麥隆爆砍隊史紀錄的42分率隊突出重圍，總決賽首場比賽他又拿下29分7助。雖然沒拿到總冠軍，但麥隆表現屬實不易。

可能確實覺得不會有太多驚喜拿出來了，乾脆就完美謝幕。亦或者是終於發現入樽賽並不會給他的NBA之路帶來便利，這個入樽賽參不參加都無所謂，倒不如留下一個完美的結局。

【本文獲「籃球大圖」授權轉載，微信公眾號：nbadatu】