NBA｜拓荒者作客巫師4分惜敗　中國球員楊瀚森正負值居全隊之首

在當地時間1月27日舉行的NBA常規賽中，客場作戰的波特蘭拓荒者以111：115惜敗予華盛頓巫師，遭遇三連敗。中國球員楊瀚森後備登場近12分鐘，為拓荒者貢獻6分、5籃板、1助攻，正負值「+11」為全隊最高。



這是拓荒者「三連客」的第二場比賽，前一日球隊以94：102不敵塞爾特人，楊瀚森未獲出場機會。此役背靠背對陣近期九連敗的巫師，拓荒者隊中鋒羅拔威廉斯（Robert Williams III）因傷休戰。

+ 14

開場後雙方便陷入拉鋸戰，首節末段楊瀚森後備登場後，防守端效率突出，進攻端也送出助攻，首節拓荒者隊以28：26領先。

次節楊瀚森繼續留在場上，他通過單擋順下勾手得分，並多次完成策應，幫助球隊維持領先。但隨着拓荒者失誤增多、命中率下滑，巫師打出一波16：0的攻勢反超前。半場結束時，巫師以60：53領先。

中國籃球員楊瀚森因身高218公分被稱為「中國祖傑」。（微博）

下半場拓荒者穩紮穩打，逐步迫近分差。楊瀚森再度登場後，在籃板保護和籃下進攻中發揮作用，拓荒者在第三節結束時以87：86反超前。

末節決戰，雙方再度陷入拉鋸。完場前，巫師球員佐治（Kyshawn George）連續建功，幫助主隊穩住優勢。隨着沙柏（Shaedon Sharpe）關鍵投籃不中，拓荒者最終以4分之差落敗。

另一場常規賽，聯盟「領頭羊」雷霆以104：95擊敗鵜鶘，雷霆球星基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）轟下29分，連續第118場得分「20+」，距離張伯倫（Wilt Chamberlain）的歷史紀錄只差最後八場。

