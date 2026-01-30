NBA｜76人後場球員麥斯轟40分全場最高　最後1.3秒入球逆轉勝帝王

NBA常規賽，76人今日（30日）靠後場球星麥斯（Tyrese Maxey）貢獻全場最高的40分，並在最後1.3秒投進準絕殺，助球隊主場以113：111逆轉險勝帝王，贈對手7連敗。



麥斯全場18投12中，三分球7投4中，另添4籃板、8助攻，而明星中鋒艾比迪（Joel Embiid）也火力全開貢獻37分、5籃板、8助攻的出色數據，雙星合計拿下77分。

+ 6

今場一開局雙方你來我往，麥斯開場連中兩顆三分，帝王舒路達（Dennis Schroder）和迪洛桑（DeMar DeRozan）也接連得分，首節76人微幅領先。第二節麥斯延續火熱手感，一度助76人將優勢擴大至8分，但迪洛桑單節貢獻8分助隊穩住陣腳，打完上半場76人以60：54領先。

換邊後，76人進攻停滯，反觀舒路達、拿芬（Zach LaVine）連續命中三分，艾利斯（Keon Ellis）更在節末壓哨三分命中助帝王反超。關鍵第四節帝王氣勢如虹，拿芬一波猛攻把優勢擴大到11分，這時76人雙星挺身而出，艾比迪連續在禁區得分、麥斯上籃接連得手，76人迅速追平比分，雙方最後戰至111平，終場前5.2秒，麥斯突破上籃得手並造成犯規，雖加罰不中，但帝王拿芬倉促投出超遠三分落空，76人最終拿下2連勝。

帝王此役少了韋斯保克（Russell Westbrook）、梅利（Keegan Murray）和蒙克（Malik Monk）三名主力，無奈追平本季最長的7連敗，舒路達拿下27分、4籃板，迪洛桑15投9中，貢獻25分、8助攻。

相關閱讀：NBA｜勒邦占士重回克里夫蘭獲致敬 冷靜應對騎士小將出言不遜

+ 4

延伸閱讀：

台灣小將陳冠守爆冷擊敗第6種子！挺進澳網青少年男單8強

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】