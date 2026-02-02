NBA｜紐約人主場112：100勝湖人 6人得分上雙 躍升東岸第二
撰文：中天新聞網
NBA東西區豪門大戰今日（2日）在麥迪遜廣場花園登場，近況火熱的紐約人迎戰擁有當錫（Luka Doncic）與勒邦占士（LeBron James）的洛杉磯湖人。紐約人憑藉均衡團隊火力，以112：100守住主場，不僅終結對戰湖人3連敗，更拉出6連勝，戰績升至東岸第2；湖人則跌出西岸前6。
紐約人在奪得NBA盃後曾短暫低迷，但一哥布倫臣（Jalen Brunson）召開隊內會議凝聚士氣，效果顯著。此戰布倫臣手感不佳僅得12分，但送出13助攻、7籃板，成功掌控比賽節奏，帶動全隊運轉。
在布倫臣串聯下，紐約人6人得分上雙。阿奴諾比（OG Anunoby）外線火力全開，命中4記三分球攻下全隊最高25分；唐斯（Karl-Anthony Towns）坐鎮禁區，繳出11分、13籃板、4助攻、2抄截的全能表現，全面壓制湖人防線。
湖人方面，當錫攻下30分、15籃板、8助攻的準大三元，勒邦占士也有22分、5籃板、6助攻，但角色球員火力熄火，末節體能下滑無力反撲。
紐約人戰績升至30勝18敗，湖人則以29勝19敗暫居西岸第7。
