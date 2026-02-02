NBA｜勇士再添傷兵 一哥居里患「跑者膝」 季後賽前景堪憂
【NBA】金州勇士一哥居里（Stephen Curry）日前在對戰底特律活塞的比賽中於第三節因膝蓋不適提前退場，賽後接受MRI檢查，結果顯示右膝罹患「髕骨股骨疼痛症候群」，俗稱跑者膝，球隊已將他列入每日觀察（day-to-day）名單。
勇士總教練卡爾（Steve Kerr）表示，居里下一場對戰76人的比賽是否出賽仍未確定，將視恢復狀況而定。本季37歲的居里已出賽39場，場均31.3分鐘，可貢獻27.2分、4.8助攻、3.5籃板，投籃命中率46.8%，三分命中率39.1%。
勇士近期傷兵問題嚴重，占美畢拿（Jimmy Butler）因右膝前十字韌帶撕裂賽季報銷，古明加（Jonathan Kuminga）復出不久再度受傷，如今居里也傳出傷情，讓目前排名西部第8的勇士季後賽前景增添變數。
