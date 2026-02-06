NBA｜當錫傷退　李維士轟35分成最大功臣　湖人119：115反勝76人

【NBA】洛杉磯湖人今日（6日）迎戰費城76人，湖人球星當錫（Luka Doncic）因左大腿不適在上半場打完提前退場，僅出賽16分鐘拿下10分、4籃板、2助攻並出現5次失誤。



上半場湖人防守無法限制艾比迪（Joel Embiid），讓他高效攻下20分，76人以59：51取得領先。

第三節艾比迪與麥斯（Tyrese Maxey）持續輸出火力，單節合力攻下18分，不過湖人憑李維士（Austin Reaves）與八村壘後備上場發起反攻，單節打出34：28，將比分追近至85：87，為決勝節埋下伏筆。

第四節李維士手感火燙，連飆高難度三分球，單節獨拿13分，率隊完成逆轉並一度領先16分。儘管勒邦占士（LeBron James）關鍵時刻出現失誤，讓76人追到僅差1分，湖人仍成功守成，以119：115收下勝利與兩連勝。李維士轟下35分成最大功臣，76人則終止5連勝。

