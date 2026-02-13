NBA｜湖人124：104大勝獨行俠　勒邦占士破史上最年長大三元紀錄

【NBA】湖人今日（13日）靠41歲的勒邦占士（LeBron James）進帳28分、10籃板和12助攻，締造NBA史上最年長大三元紀錄，最終以124：104大勝獨行俠。



除了勒邦占士本季首次大三元外，日籍前鋒八村壘也貢獻21分，助湖人目前以33勝21敗位居西岸第5，反觀獨行俠則苦吞9連敗，戰績滑落至19勝35敗。

勒邦占士個人生涯第123次大三元，以41歲又45天之齡超越傳奇名將卡爾馬龍（Karl Malone），成為NBA史上最年長大三元的球員，同時也他連續4場助攻達雙位數，打破了史托頓（John Stockton）保持的40歲以上球員連續助攻上雙紀錄。

在當錫（Luka Doncic）因腿後肌傷勢缺陣下，勒邦占士首節就獨得14分，次節湖人一度將分差擴大至13分，但節末卻陷入得分荒，獨行俠找回火力連拿12分，半場結束時僅落後1分。

當錫今場缺陣。（路透社）

不過「紫金軍團」第3節在勒邦占士穿針引線下多點開花，單節把比分拉開至14分差，末節湖人更將領先優勢擴大至20分，粉碎獨行俠反撲希望，倒數剩2分鐘時，勒邦占士搶下防守籃板功成身退，由兒子邦尼（Bronny James）接替上場。

湖人團隊表現出色共5人得分上雙，除了勒邦占士和八村壘發揮出色，李維士（Austin Reaves）替補貢獻18分、4籃板和6助攻，希斯（Jaxson Hayes）高效轟下16分、7籃板。

