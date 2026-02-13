NBA｜夏登4年效力4球隊被批「不忠」　本人回應：忠誠被過度放大

NBA球星夏登（James Harden）日前完成轉隊，成功加盟克里夫蘭騎士，成為他自2022年以來效力的第4支球隊，他近日接受訪問時聊起有關「忠誠度」這件事，認為這個名詞有點被放大了，過去因多次要求交易的他，覺得這其實是雙向的問題，球隊管理層同樣也要為球員與球隊之間看似缺乏忠誠負起責任。



包括現時效力的騎士隊在內，夏登在NBA已效力過6支球隊，2022年至今已經穿過4件不同的球衣出賽，對於自己過去常因主動要求交易而受到批評，他說：

所謂的忠誠這回事，我認為被過度放大了。

夏登認為，這其實是雙向的問題，球隊管理層同樣也要為球員與球隊之間看似缺乏忠誠負起責任：「說到底，這是一門生意，牽涉到很多金錢，也有很多必須做出的決定，如果一名球員表現不好，或是不在球隊未來藍圖裡，管理層有些人也得做好自己的工作，並且想保住飯碗，所以他們會覺得必須做出對自己工作最有利的決定，於是把球員交易出去。」

夏登表示，如果一名球員不開心，想被交易到別的地方，那就會變成問題：

這裡面有很多不同的因素，說到底這就是生意，不只是NBA，其實一般工作的人也會遇到類似的問題，只是沒有被放大檢視而已。

