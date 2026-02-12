NBA｜雷霆長休抗癌勇士Nikola Topic　歷4個月手術化療後成功復出

【NBA】2月10日，雷霆將2024年首輪12號秀圖比錫（Nikola Topic）下放至附屬聯盟藍隊。圖比錫新秀賽季因前十字韌帶撕裂賽季報銷，本賽季一場正式比賽沒打加上經歷睾丸手術，手術完進行了漫長的化療，最近才參與了球隊部分訓練。



有網友評論：

人家來NBA打球，你來NBA看病的。

玩笑歸玩笑，圖比錫這NBA之路確實有點坎坷。

G League常規賽，雷霆下屬聯盟藍隊背靠背均擊敗熱火下屬聯盟天空力量隊，二年級生圖比錫全部出戰。

首戰，圖比錫出戰16分鐘，投籃5中3，三分2中1，得到7分1個籃板7次助攻和1次失誤。第二場，他出場20分鐘，12中7，三分7中4，罰球3中2（罰球規則不同），拿到22分4助。

圖比錫兩戰共打了36分鐘，投籃17中10，三分球9中5，罰球3中2，合計轟下29分，11次助攻，3個籃板和2次搶截。

圖比錫在去年10月確診睾丸癌，經過四個月治療（手術+化療）成功復出。經紀人表示，希望圖比錫本賽季能夠重返發展聯盟乃至NBA賽場。至少現在來看，顯然是成功了。

不說其他，光化療圖比錫就吃了多少苦，頭髮沒了，變成了光頭，幾乎認不出這是圖比錫。

不過，儘管這樣折騰了快兩個賽季，圖比錫現在也才20歲，只要能打出表現，留給他的職業生涯還有非常長的一段路。

