NBA明星賽｜居里因傷退出　恩格林遞補入選　上次入選已是2020年

【NBA明星賽】因為居里（Stephen Curry）膝傷缺陣，美國條紋隊缺少一人，NBA總裁施華（Adam Silver）在今天凌晨宣布，恩格林（Brandon Ingram）將遞補入選，取代因傷缺席的居里。



這是恩格林生涯第2次入選明星賽，上次入選明星賽已是2020年。恩格林也成為了過去35年裏，第3位兩次入選明星賽相隔至少6年的球員，前兩位是賀里迪（Jrue Holiday）（10年）和真路比利（Manu Ginobili）（6年）。

恩格林將加入美國條紋隊（藍色），和謝蘭布朗（Jaylen Brown）、布倫臣（Jalen Brunson）、杜蘭特（Kevin Durant）、勒邦占士（LeBron James）、尼納特（Kawhi Leonard）、米曹（Donovan Mitchell）、洛文鮑維（Norman Powell）成為隊友。

細看恩格林生涯，自從19年夏天被湖人送到塘鵝後，他至今已經連續7年場均得分過20分，在塘鵝的第一年，他更是憑藉場均23.8分，6.1個籃板，4.2次助攻和1次搶截，入選明星賽，拿到最快進步球員獎。

但在塘鵝這種球隊，成績一般，數據會被認為有水分，而且也沒有人關心。即便是這次入選，很多人其實都不知道恩格林正效力哪一隊，今季數據如何，為什麼會入選。好像名氣、實力、球市一個都不佔優。

去年2月交易截止日，恩格林被塘鵝交易到速龍，但因傷沒有上陣。今季在速龍，他場均可以拿到22分，5.8個籃板，3.7次助攻，0.8次搶截和0.8次封阻。和過去幾年相比，數據幾乎是沒有什麼變化。

但如果看看球隊表現，這區別就大了。這賽季速龍目前32勝22負排名東岸第五。速龍去年30勝52負，東岸第11。陣容上，只多了一個恩格林，可見恩格林的作用。這也是這個賽季恩格林獲得認可的原因。

在今年的明星賽最終投票，恩格林球員投票排在東岸第八，球迷投票排東岸第十，媒體投票排東岸第十三，最終排名是東岸第十（權重為10.25）。他也是幾個沒入選明星賽中呼聲較高的。

2026年NBA明星賽投票結果。（X@NBA Communications ）

隊友斯班尼斯（Scottie Barnes）說：「我實在想不通恩格林怎麼會落選。他這段時間打得太出色了，為球隊付出了這麼多。從球隊去年的處境到今年的蜕變，他對球隊的影響是我們能取得成績的關鍵。這結果太離譜了。」

球隊主教練華亞高域（Darko Rajakovic）表示：「他絕對配得上這個名額。他本賽季的競技狀態、賽場表現，他為球隊的全身心投入，他的得分方式，還有他為球隊贏球所做出的貢獻，在我看來，他完全值得一個明星賽席位。」

教練、隊友，認可很正常。但連柏堅斯（Kendrick Perkins/NBA名嘴）都直呼：

恩格林沒入選明星賽簡直離譜至極！

雖然帕金斯也是大嘴巴，但考慮到恩格林沒什麼流量，帕金斯這樣為他表態是有些含金量的。

柏堅斯此前就恩格林沒有入選明星賽發表評論。（X@Kendrick Perkins）

當然，遺憾清單是永遠填不完的。夏登（James Harden）、小波特（Michael Porter Jr.）、李維士（Austin Reaves）也都是被認為值得入選的球員。不過沒辦法了，這一次施華把機會給了恩格林。

