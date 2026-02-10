NBA｜居里因傷確定退出明星賽　右膝「仍然很痛」　復出時間曝光

勇士隊球星居里（Stephen Curry）近期因右膝傷勢缺陣，今日(10日)勇士總教練卡爾（Steve Kerr）宣布他將退出明星賽，目前尚未確定由誰接替他的位置。



居里本屆入選西區明星賽正選，並且在球迷票獲得281萬高票，但他因髕骨股骨疼痛症候群（俗稱跑者膝）將連續缺陣，今日與灰熊一戰不會出賽，同時也將缺席對陣馬刺一戰。居里預計將會在2月20日對陣塞爾特人時復出。

「NBC體育灣區頻道」記者發佈居里退出明星賽消息。（X@DaltonJ_Johnson）

今年明星賽將有三隊循環賽，分別有「美國星星」、「美國條紋」、「世界隊」，居里先前被分配在美國條紋隊，同隊的有勒邦占士（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、李安納（Kawhi Leonard）等傳奇球星。

居里在受訪時表示，

現在仍然很痛，必須想辦法解決發炎和疼痛的問題，復健方面，我得邊做邊學，摸索出最有效的方法。並持續監測和控制傷情，但如果我過早復出，傷勢可能會復發。

除了居里確定缺席外，基捷斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander ），也因傷退賽。NBA明星賽將於香港時間下周一（2月16日）上午6時開賽。

