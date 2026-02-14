學界籃球精英賽｜英華女學校加時反勝女拔　協恩大勝50分闖決賽

「NIKE全港學界精英籃球比賽」本周末在啟德體藝館競技場上演4強戰及決賽，拔萃男書院與協恩中學力爭衛冕男、女子組，本文將更新4強戰賽果。

攝影：夏家朗



「NIKE全港學界精英籃球比賽」今日（14日）在啟德體育館上演男、女子組4強戰，力爭11連霸的協恩中學打頭陣，迎戰相隔12年首戰精英賽的港大同學會書院。另一支衛冕之師拔萃男書院，同樣晉級4強，尾場與聖若瑟書院爭入決賽。

學界精英賽｜協恩大勝港大同學會50分晉身決賽

協恩中學率先登場，鬥相隔12年再戰精英賽的港大同學會書院，協恩繼續一貫全場壓逼打法，港同初段未站穩陣腳，協恩連入兩球三分球，打出8：0攻勢，港同即叫暫停。協恩的緊逼戰術，令港同過半場都頗為吃力，協恩在第一節曾經拉開20分的差距，以28：9領先。

（夏家朗攝）

第二節，港同適應協恩的緊逼打法，加上協恩失誤增加，港同把握機會收窄差距，打出一段11：0的攻勢，逼使協恩連叫兩次暫停，一度力追至11分落後。協恩改變緊逼打法，港同連番起手未能命中，協恩再拉開20分差距，半場領先港同49：28。

下半場，協恩與港同的體能有分野，港同失誤次數頻繁，全場錄得38次失誤，第三節僅攻入7分，進一步被協恩擴大至40分，以75：35進入最後一節，協恩結果以95：45率先晉身決賽。

（夏家朗攝）

學界精英賽｜英華逆轉挫女拔萃闖決賽

英華女學校與拔萃女書院爭奪女子組另一決賽席位，拔萃第一節拉開11分領先，維持雙位數優勢，英華第三節急於追分，早段三分球手感冰冷，最多落後過19分，其後手感回暖，追至9分落後進入最後一節。

（夏家朗攝）

英華女學校急起直追，末段收窄至3分差距，拔萃一次回後場違例，英華的鄭芷彤攻入關鍵三分球，兩軍打成54：54平手，需要以加時決勝負。英華女學校加時以56：55力克對手，完成逆轉勝，晉身決賽。

（趙子晉攝）

學界籃球精英賽戰果



女子組

協恩中學 95：45港大同學會書院

英華女學校 56：55 拔萃女書院



學界籃球精英賽4強賽程（2月14日）



男子組

下午3:00 張振興伉儷書院 對 裘錦秋中學（葵涌）

下午5:15 聖若瑟書院 對 拔萃男書院

