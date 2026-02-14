學界籃球精英賽｜英華女學校加時反勝女拔　協恩大勝50分闖決賽

撰文：趙子晉
出版：更新：

「NIKE全港學界精英籃球比賽」本周末在啟德體藝館競技場上演4強戰及決賽，拔萃男書院與協恩中學力爭衛冕男、女子組，本文將更新4強戰賽果。
攝影：夏家朗

「NIKE全港學界精英籃球比賽」今日（14日）在啟德體育館上演男、女子組4強戰，力爭11連霸的協恩中學打頭陣，迎戰相隔12年首戰精英賽的港大同學會書院。另一支衛冕之師拔萃男書院，同樣晉級4強，尾場與聖若瑟書院爭入決賽。

學界精英賽｜協恩大勝港大同學會50分晉身決賽

協恩中學率先登場，鬥相隔12年再戰精英賽的港大同學會書院，協恩繼續一貫全場壓逼打法，港同初段未站穩陣腳，協恩連入兩球三分球，打出8：0攻勢，港同即叫暫停。協恩的緊逼戰術，令港同過半場都頗為吃力，協恩在第一節曾經拉開20分的差距，以28：9領先。

（夏家朗攝）

第二節，港同適應協恩的緊逼打法，加上協恩失誤增加，港同把握機會收窄差距，打出一段11：0的攻勢，逼使協恩連叫兩次暫停，一度力追至11分落後。協恩改變緊逼打法，港同連番起手未能命中，協恩再拉開20分差距，半場領先港同49：28。

下半場，協恩與港同的體能有分野，港同失誤次數頻繁，全場錄得38次失誤，第三節僅攻入7分，進一步被協恩擴大至40分，以75：35進入最後一節，協恩結果以95：45率先晉身決賽。

（夏家朗攝）
+2

學界精英賽｜英華逆轉挫女拔萃闖決賽

英華女學校與拔萃女書院爭奪女子組另一決賽席位，拔萃第一節拉開11分領先，維持雙位數優勢，英華第三節急於追分，早段三分球手感冰冷，最多落後過19分，其後手感回暖，追至9分落後進入最後一節。

（夏家朗攝）

英華女學校急起直追，末段收窄至3分差距，拔萃一次回後場違例，英華的鄭芷彤攻入關鍵三分球，兩軍打成54：54平手，需要以加時決勝負。英華女學校加時以56：55力克對手，完成逆轉勝，晉身決賽。

（趙子晉攝）
+1

學界籃球精英賽戰果

女子組
協恩中學 95：45港大同學會書院
英華女學校 56：55 拔萃女書院

學界籃球精英賽4強賽程（2月14日）

男子組
下午3:00　張振興伉儷書院 對 裘錦秋中學（葵涌）
下午5:15　聖若瑟書院 對 拔萃男書院

桌球｜傅家俊再「破百」淘汰丁俊暉　偕張家瑋齊闖世界公開賽正賽冬季奧運2026｜郭子峰首戰奧運　短道速滑男子1000米小組賽止步NIKE與學界籃球同行10周年　精英賽集結各界推動小將成長桌球｜吳安儀揚威比利時　力克勒查露奪排名賽第23冠台維斯盃｜師兄黃澤林領軍初體驗展風範　冀未來再衝擊世界I組台維斯盃｜黃澤林單雙打接連力戰飲恨　香港1：3不敵芬蘭花劍大獎賽都靈站｜張家朗反彈首登頒獎台　負美國好手摘銅牌公路單車亞錦賽｜港隊混合隊際計時賽奪首金　11秒優勢挫哈薩克冬季奧運2026｜揭幕禮港將金詠晞郭子峰持旗　雙主辦地同步燃聖火花劍大獎賽都靈站｜張家朗闖4強穩奪獎牌　蔡俊彥飲恨首圈止步
協恩中學
協恩
男拔
女拔
Jumper-學界-英華女學校
張振興伉儷書院
聖若瑟
學界賽事
學界精英賽
香港運動員
香港運動員戰報