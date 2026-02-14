學界籃球精英賽｜拔萃男書院挫聖若瑟力爭衛冕　裘錦秋首闖決賽

在啟德體藝館上演的「NIKE全港學界精英籃球比賽」，拔萃男書院力爭蟬聯男子組冠軍，4強擊敗聖若瑟書院，明日與首度晉身精英賽決賽的裘錦秋中學（葵涌）爭冠。

力爭首次晉身精英賽決賽的裘錦秋中學（葵涌），與上屆亞軍張振興伉儷書院爭奪決賽席位。裘錦秋第一節落後13：22，第二節逐漸入局，單節打出21：5，收窄差距。第二節追回16分後，打窒張振興的氣勢，導致張振興第三節屢現失誤，裘錦秋把握機會反超前，再將比數擴大至11分。

張振興未有言棄，最後一節繼續緊咬，裘錦秋的梁子謙末段在進攻時間完結前壓哨射入關鍵三分球，助裘錦秋拉開9分優勢，最終裘錦秋以63：57力克張振興，首度晉身精英賽決賽。

力爭蟬聯「NIKE全港學界精英籃球比賽」的拔萃男書院，尾場火併聖若瑟書院。由中六生梁浚朗領軍的拔萃，第一節中段已拉開10分差距，聖若瑟第二節由陳世熙與黃永諾帶領下，聖若瑟一度打出7：0，力追至2分落後，男拔回敬8分鞏固優勢，以38：30領先進入下半場。

聖若瑟在第三節繼續力追，隊長施建宏與陳偉之分別射入三分球，收窄至5分差距，惜未能進一步追至更接近分數，男拔以54：47領先進入最後一節，結果以20分差距擊敗對手，晉級決賽。

學界籃球精英賽4強戰果



男子組

裘錦秋中學（葵涌） 63：57 張振興伉儷書院

拔萃男書院 75：55 聖若瑟書院

