冬季奧運2026｜單板滑雪少女崔佳溫兩次摔倒奇蹟逆轉擊敗偶像奪金

【冬季奧運2026．單板滑雪】17歲的韓國小將崔佳溫，深一腳、淺一腳地推開新聞發布廳的門，小心翼翼坐下來，彷彿怕打擾大家，彷彿她不是這裏的主角。她甚至沒意識到，發布會上有韓語翻譯。



她努力想聽懂大多數記者的英語提問，然後嘗試用英語一個詞、一個詞回覆，回答的時間不超過20秒；即便後來開始用韓語回答問題，她說話也不超過半分鐘。

但這並不妨礙這位有些靦腆的姑娘，在世界舞台上留下屬於自己的「奇蹟」。

+ 4

12日進行的米蘭冬奧會單板滑雪女子U型場地技巧決賽，幾乎所有人的目光都聚焦在衛冕冠軍、美國名將金善（Chloe Kim）身上，期待目睹她實現冬奧會「三連冠」。

利維尼奧雪上公園，因為比賽期間的一場大雪，讓賽道變得危險複雜，也讓故事變得跌宕起伏。

首輪比賽中，12名選手中有7個摔倒，崔佳溫是摔得最慘的那個。前6個出場選手中有4人摔倒，第七位出場的崔佳溫可能還沒意識到賽道的艱險，她在第二個翻騰做1080動作時嚴重「卡沿」，重重摔在池壁上，躺在那裏，一動不動。

現場有些窒息。急救人員進場，比賽中斷。幾分鐘後，她站起來，哭得厲害，被護送離場。沒人知道她能不能繼續比賽。

第一滑受傷後，我很緊張，不知道還能不能完成第二輪和第三輪。 崔佳溫

崔佳溫說，「我摔得很重，有點懵，腦海裏想着，也許到此結束了，也許要放棄比賽了。」

迷茫之際，她的兒時偶像、現在的對手金善走到她身邊說：

你是非常棒的單板滑雪運動員，你可以做到的。別擔心剛才發生了什麼，你可以的，振作起來，你一定能行。 金善

「我可以的，我必須繼續，這個念頭支撐着我。」崔佳溫說。

第二輪，當她站上起點時，現場很多觀眾和記者在驚訝的同時，也為她揪心。果不其然，出發後的第一個翻騰動作就宣告失敗——她又摔了。起身離場時，她又哭了。

「一開始我根本走不了路。腿一點力氣都沒有，以為自己不行了。但開始走動後，情況反而慢慢好轉，後來甚至能跑了。」她說，「再次滑行時，受傷的膝蓋用不上力，只能咬牙硬撐。」

+ 1

當所有人認為她也許要退賽了，也許她的信心被徹底擊垮的時候，她又一次站上起點。第三滑，她做了三個900和兩個720動作，穩紮穩打，完整結束。裁判打出90.25分，超過了金善在首輪得到的88.00分，全場最高。

第三滑倒不是下定了多大決心，我只是想着自己一直在練的那些技術動作。 崔佳溫

崔佳溫說。

壓力來到最後出場的金善，她在最後一個翻騰動作後落地失誤，未能得到更高的分數。崔佳溫和教練相擁而慶。

「比賽結束時，我看不到分數和排名，是旁邊日本選手告訴我的。我有些不知所措，膝蓋疼得很厲害，人都有點恍惚。」崔佳溫說，「第一次參加冬奧會就贏得金牌，我開心極了。比賽時，心理上真的很煎熬。但現在，我是最幸福的人。我的膝蓋是有點問題，但贏得比賽的快樂足以蓋過一切！」

當天得到銀牌的金善第一次冬奧奪冠時，也是17歲。兩人相識時，崔佳溫只有9歲。

在領獎台上，我最想站在她（崔佳溫）身邊。我看到這枚金牌交到了非常棒的人手裏。這意義非凡，關乎激勵下一代。 金善

金善說，「她是我的寶貝，我為她感到驕傲。她很有天賦，也是我認識的最努力的人。」金善口中的「小寶貝」，在冬奧賽場上摔倒、哭泣、咬牙起身、擊敗了她的偶像。

+ 4

「我很想贏，但不知不覺間，發現自己潛意識裏在為金善加油。」崔佳溫說，「感覺有點奇妙。她一直是我的偶像，我為我們倆一起喝彩。」

崔佳溫帶傷逆襲奪冠時，韓國正值凌晨。「我的朋友們現在都醒着，都沒睡覺。他們和我爸媽正在群聊視頻裏一起為我歡呼。我給他們打了視頻電話，他們都在哭。我好想快點見到他們。」

比賽結束後，利維尼奧小鎮的雪漸漸小了。崔佳溫的膝蓋還在痛，走路微跛。「這是只有在夢裏才會出現的故事，我到現在還不敢相信。」她說。

相關閱讀：冬季奧運2026｜中國單板滑雪五屆元老劉佳宇 落地失誤受傷送院