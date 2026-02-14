NBA｜傳奇控衛基斯保羅宣告退役　結束21年職業生涯

NBA球隊速龍官方宣佈，球隊已經裁掉傳奇控衛基斯保羅（Chris Paul）。隨後基斯保羅在社交媒體發布長文，宣佈結束21年NBA生涯，正式退役。



【文章轉載自羊城晚報】

「在經歷了超過21年後，我將告別籃球生涯。」基斯保羅在文章中表示，

以打籃球為職業是一種難以置信的恩賜，同時也伴隨着許多責任。我欣然接受了這一切，無論是好的還是壞的。 基斯保羅

在這篇告別文章中，基斯保羅回憶了自己與籃球接觸的「初相識」，「從我父親帶我認識籃球的第一天起，我始終以最大的尊重對待籃球，籃球讓我感覺無比美好，籃球是我人生中建立的第一段關係。它讓我有動力在清晨5點起床，在上學前鍛煉球技；讓我有理由在下雪天，即使道路結冰封路的情況下也要去YMCA；讓我成為那個總是試圖擊敗自己哥哥的弟弟；讓我有理由好好讀書爭取好成績，以獲得在大學打球的機會；讓我有理由在我的祖父遇害後轟下61分；讓我有理由在半月板撕裂、瓊斯骨折（第五蹠骨骨幹的骨折）、肩關節分離和五次手部手術這些傷病後，日復一日地堅持康復。」

文章最後，基斯保羅也談到了自己決定退役的原因：

除非我能和家人一起，否則我沒辦法繼續打球，分離的那六年的時光，對我們所有人都是一種巨大的犧牲，我知道這種犧牲必須結束了。 基斯保羅

在基斯保羅宣佈退役後，NBA總裁施華（Adam Silver）發表公開致辭，向前者21年的職業生涯表達敬意。施華表示，基斯保羅作為NBA歷史上最優秀的控球後衛之一，以卓越的組織能力、競爭精神與職業態度在聯盟留下深遠影響，同時也在球員工會主席任內，為聯盟發展及球員權益作出重要貢獻。

施華在聲明中提到，基斯保羅在推動勞資協議談判、幫助聯盟度過疫情階段以及就多項社會議題發聲方面展現了領導力，並稱其為「一位真正推動聯盟前進的球員代表」。此外，施華強調，基斯保羅長期以來對比賽與職業精神的堅持，為年輕球員樹立了榜樣。

施華（左）與基斯保羅（右）舊照（Getty images）

基斯保羅，2005年首輪第四順位被新奧爾良黃蜂選中，21年職業生涯輾轉8隊，12次入選明星賽，11次入選最佳陣容，9次入選最佳防守陣容，6次榮膺賽季搶斷王，5次榮膺賽季助攻王，生涯總助攻數、總搶截數均位列歷史第二，NBA生涯無冠。

