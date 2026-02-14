學界籃球精英賽｜男拔1.95米新丁肖雨軒　為首踏舞台犧牲另一主項

拔萃男書院「7號仔」肖雨軒身高1.95米，在場上特別搶鏡。這名中五的轉校生第一次踏上精英賽舞台，坦言今仗未能發揮最佳表現，拔萃力克聖若瑟晉級周日（15日）的決賽，肖雨軒承諾決賽交出更好的表現。為了精英賽，肖雨軒放棄明日另一項賽事。



（夏家朗攝）

一眾拔萃男書院球員的數據中，7號肖雨軒稱不上亮眼，全場上陣17分鐘，在完場前「開齋」攻入2分，同時拿下6個籃板。不過，論身高，肖雨軒是全場最突出的一位，身高1.95米的他，與其他男拔隊友也有身高優勢，他的高度是內線的一大武器。

（夏家朗攝）

中五的肖雨軒今個學年從長沙灣天主教中學轉校，作為男拔新生的他，今年首次參加精英賽。過往就讀長天時，未有機會踏足這學界籃球的最高舞台，轉校之後終於如願，「很夢幻，這場對我來說真是一生只有一次的比賽」。今仗首度在啟德的大舞台獻技，肖雨軒不太滿意今仗的表現，「今日自己狀態不是太好，入局速度、防守意識、起手準繩度等各方面都未夠好，我保證下場決賽會做得更好，希望明日可以搶到10個籃板」。

（夏家朗攝）

肖雨軒今仗充當板凳球員，第一年與男拔新隊友合作，猶幸默契不成問題。肖雨軒過去曾入選香港隊，早前出戰亞洲中學生籃球錦標賽，男拔的陳卓穎、梁浚朗及梁子健同樣入選，肖雨軒早已認識新隊友，融入球隊不成問題。

（Instagram圖片）

肖雨軒身高手長，他不僅是籃球員，同時也是一名劍手。他自小學起練習花劍，身高優勢使他於劍道上有不少甜頭，在青少年賽事獲獎無數。肖雨軒因為身高的關係而被籃球教練相中，他笑言「被教練拉住唔畀走」，因而開展籃球生涯。

在拔萃男書院中，不少籃球員也是雙線發展，就像隊長梁浚朗，同樣是手球隊一員，肖雨軒兼項籃球與劍擊卻較為少見，畢竟這兩項運動性質不同，肖雨軒笑言兩者同樣重要。

拔萃隊長梁浚朗同樣是手球隊的成員。（夏家朗攝）

「劍擊與籃球截然不同，是個人與團體運動，打籃球可以與一群隊友一同練習，一齊玩的氣氛令人很著迷。即使劍擊也有團體賽，但也是獨自走上劍道，對比之下我較享受籃球。劍擊是我自小接觸的運動，它教曉我如何獨自面對困難及挑戰，有時打到『決一劍』時，更加講求自己的心理質素，所以兩項運動對我都是同樣重要。」

劍擊與籃球之間，肖雨軒難以選擇，他希望雙線發展。為了今次精英賽，在男子花劍青年組本地排名第17位的他，棄戰明日的劍擊本地分齡賽，但完成精英賽後，他又會重拾花劍，在月底的學界劍擊賽再為男拔爭取殊榮。

（夏家朗攝）

學界籃球精英賽4強戰果



男子組

裘錦秋中學（葵涌） 63：57 張振興伉儷書院

拔萃男書院 75：55 聖若瑟書院

